美股有戲 逢低找買點

聯準會正式啟動降息周期，並在最新預估中暗示美國經濟可望實現軟著陸，再加上PCE與核心PCE通膨數據均獲下修、美國消費旺季即將到來，市場樂觀看待美國經濟前景，對美股形成有利支撐，帶動美股基金績效，美股回跌就是進場機會。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾（Grant Bowers）表示，近期市場廣度已從「科技七雄」擴散到更多樣化的產業和市值範圍，市場波動顯然是由技術面因素和投資人對宏觀經濟消息的反應所驅動，預計接下來最重要的成長主題，將與更廣泛的科技領域如數位轉型、AI、雲端運算、網路安全有關。

富蘭克林高科技基金經理人馬修‧摩伯格（Matthew Moberg）分析，目前持續看到電子商務、軟體即服務（SaaS）、社群網路、雲端、醫療技術、電子支付的長期穩定採用，同時對顛覆性商業、基因突破、智能機器、能源轉型等領域持樂觀態度。

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰指出，由於聯準會主席鮑爾提醒，這次降息50基點不代表以後Fed會保持同樣的降息步調。就企業獲利表現分析，高達78％的S&P 500公司第2季度每股獲利超出預期，分析師也預估美股企業未來獲利逐季上揚，美股一旦跌深，都將提供進場甜蜜點。在類股操作上，AI應用無所不在，帶動半導體業未來十年成長無虞，建議優先布局。

SEMI（國際半導體產業協會）在最新全球晶圓廠預測報告中揭露，2024年全球半導體產能將達每月3,000萬片的新高峰，產業已從趨緩與庫存調整步入復甦。