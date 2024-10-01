快訊

氣象署最新風雨預測 今晚「15縣市」颱風假達標

仍龜速前進…山陀兒最新路徑曝！ 氣象署：以較弱的中颱或輕颱登陸西南部

飛彈攻擊以色列！伊朗稱已極大自制 若以再報復則將更強烈回應

美股有戲 逢低找買點

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

聯準會正式啟動降息周期，並在最新預估中暗示美國經濟可望實現軟著陸，再加上PCE與核心PCE通膨數據均獲下修、美國消費旺季即將到來，市場樂觀看待美國經濟前景，對美股形成有利支撐，帶動美股基金績效，美股回跌就是進場機會。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾（Grant Bowers）表示，近期市場廣度已從「科技七雄」擴散到更多樣化的產業和市值範圍，市場波動顯然是由技術面因素和投資人對宏觀經濟消息的反應所驅動，預計接下來最重要的成長主題，將與更廣泛的科技領域如數位轉型、AI、雲端運算、網路安全有關。

富蘭克林高科技基金經理人馬修‧摩伯格（Matthew Moberg）分析，目前持續看到電子商務、軟體即服務（SaaS）、社群網路、雲端、醫療技術、電子支付的長期穩定採用，同時對顛覆性商業、基因突破、智能機器、能源轉型等領域持樂觀態度。

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰指出，由於聯準會主席鮑爾提醒，這次降息50基點不代表以後Fed會保持同樣的降息步調。就企業獲利表現分析，高達78％的S&P 500公司第2季度每股獲利超出預期，分析師也預估美股企業未來獲利逐季上揚，美股一旦跌深，都將提供進場甜蜜點。在類股操作上，AI應用無所不在，帶動半導體業未來十年成長無虞，建議優先布局。

SEMI（國際半導體產業協會）在最新全球晶圓廠預測報告中揭露，2024年全球半導體產能將達每月3,000萬片的新高峰，產業已從趨緩與庫存調整步入復甦。

延伸閱讀

投等債飄香 國泰 00725B 10月17日除息

投等債 ETF 潛力強 00948B 掛牌一季即追募

科技新應用推出 科技非投資級債可望受惠

00725B預計配息0.685元、年化配息率約7%！ 利率會先上後下…債市甜蜜點再現

相關新聞

美國、大中華股市 Q4看旺

金融海嘯後，全球主要股市第4季平均表現全為正報酬，前十強的平均漲幅皆逾4.5%，勝率也全在六成以上。整體而言，由於第4季...

台股基金 進場時機到

台股9月月線、第3季季線雙雙收黑，台股基金難逃池魚之殃。以9月來看，僅14檔績效打敗大盤，占比只有7.5%，如以第3季而...

第4季基金投資趨勢／股票重押六成 聚焦台股、科技

全球經濟基本面無虞，統一投信表示，資本市場在第3季修正後，評價已趨於合理，加上降息效應，看好第4季有望股債雙漲。建議投資...

消費、品牌基金 漲相佳

降息循環啟動加上產業股票類股輪動，全球消費及品牌基金「漲聲響起」。投信法人表示，降息有利美國經濟軟著陸，進一步增添消費相...

中信兩檔高息商品將開募

中國信託投信10月將以傘型基金型式一次募集兩檔高股息ETF：中信全球高股息ETF（00963）及中信亞太高股息ETF，加...

多重資產配置 躍主流

因應投資人資產配置需求，近年投信積極發行多重資產基金，根據統計，境內多重資產基金已從二年前的45檔，增加到逾60檔。尤其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。