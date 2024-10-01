印度吸金 定期定額布局

全球股市震盪，印度股市展現出抗跌韌性。法人表示，今年下半年印度股市表現相對亮眼，尤其MSCI指數調升印股後，外資明顯回補，加上內資持續流入，印度Sensex走勢多頭行情仍正在持續當中，投資人可定期定額印度股票基金。

根據理柏統計至9月30日，摩根印度、匯豐印度股票、瀚亞印度、野村印度潛力等四檔基金在下半年以來皆有7%以上的報酬，其中瀚亞印度與野村印度潛力今年來甚至有30%以上的報酬，這兩檔產品在不同時期皆展現出亮眼實力，居同類型前段班。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示， 印度8月CPI通膨數據3.7%，隨食品通膨回落，市場預期印度CPI數據未來能可維持在4.5%的水準，同時，印度經濟數據仍維持在高檔，並未有衰退跡象，意味著不用降息也可維持當前的高速經濟成長，而聯準會的降息動作，歷史經驗顯示，對印度股市也能產生利多效果。

林庭樟指出，印度產業今年淡季不淡，加上即將進入旺季，可望激勵印度指數再創新高；外資8月恢復買超印度股市，因MSCI指數先前調升印度權重，估計外資仍會持續流入印度股市，成為另一波上漲動能。

野村印度潛力基金經理人陳亭安表示，印度第2季GDP年增率自第1季的7.8%大幅下降至6.7%，低於市場預期的6.8%及印度央行預期的7.1%，GDP成長放緩，使印度央行重新檢視是否盡快啟動降息，市場目前預期印度央行將於10月的利率會議中降息1碼至6.25%。