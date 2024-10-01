日股基金 長線釣大魚

石破茂昨（1）日出任日本第102任首相，多家外外媒報導他計畫9日解散國會眾議院，27日重新舉行國會大選。法人認為，以過去日本換人執政經驗來看，日本央行仍將採行溫和政策，日股長期投資前景無虞，投資人仍可將日股納入長期投資組合。

石破茂上周五成為日本自民黨總裁，因過去多次公開批評安倍經濟學，也反對前日銀總裁黑田東彥在任時所推出的超寬鬆貨幣政策，也發表要提高資本利得稅、股利所得稅、企業稅的觀點，引發投資人對日本央行將積極升息的擔憂，一度導致日圓匯價驟升，造成日股地震。惟在其當選自民黨總裁後轉向釋出鴿派訊息，昨天日股已經止跌回升。

富蘭克林證券投顧分析，石破茂當選自民黨總裁後已試圖安撫市場，且鑑於先前經驗，金融市場的表現也是日本央行制定決策的評估因素之一，預期日本央行後續仍將採取溫和漸進的方式回收寬鬆貨幣政策，避免對經濟與金融市場帶來太大衝擊。

面對日圓的升值壓力，富蘭克林坦伯頓日本基金經理人卓兆源分析，雖然日圓升值對出口導向企業獲利與股價可能產生壓力，但日圓升值也可降低進口成本，進而提高包含中小企業在內許多企業的獲利前景、進而提高薪資成長潛力，投資組合配置上，建議於強勢日圓受益與受害者，國內導向或出口導向企業中取得平衡。

在石破茂接任首相後，準備解散眾議院並提前舉行大選，選舉時間可能落在本月27日舉行，也可能在11月初舉行。野村基金（愛爾蘭系列）日本策略價值基金經理團隊認為大選後後續需觀察兩個重點。其一為石破茂的政策細節，儘管最初市場反應負面，但隨著細節公布，市場將重新評估新政策對日本經濟與金融市場的影響性。

第二個觀察重點是民調支持度，根據過去數據，大多首相經過蜜月期後，除小泉政府和安倍第二屆政府外，大多政府的支持率都出現明顯下降，新政府政策能否獲得民意支持，仍待觀察。