第4季基金投資趨勢／股票重押六成 聚焦台股、科技

全球經濟基本面無虞，統一投信表示，資本市場在第3季修正後，評價已趨於合理，加上降息效應，看好第4季有望股債雙漲。建議投資人，第4季股票配置占六成，主要投資台股及全球科技股，並以台股高股息ETF作為護城河衛星配置；兩成在美國長天期公債ETF；20%在全球多重資產基金，以全面掌握資本利得及息收。

統一投信指出，投資人可以選擇精準布局人工智慧（AI）且長線報酬率穩健的績優主動式基金，以掌握AI上下游供應鏈投資機會，台股及全球科技基金可各占兩成。台股基金首選統一台灣動力基金，該基金聚焦具成長爆發力的台灣科技股，歷年來各尖端創新趨勢轉換皆能精準鎖定。

統一台灣動力基金今年來上漲23%，中長期績效也都優於同類型基金平均，成立以來已為投資人創造超過六倍的優異報酬。由於短中長期績效皆亮眼，今年以來基金定期定額扣款金額成長超過73%。目前基金的產業分布以半導體股的30.1%最多，其次是電子零組件股的27.5%；前三大持股為大立光、台積電、健策。

統一全球新科技基金則放眼全球，專注投資各國最具競爭力的科技產業，包括美股軟硬體及電網設備、台股伺服器供應鏈及日股半導體設備等，今年來大漲39.7 %，在同類型排名居冠。基金的前三大持股為輝達、蘋果、台積電。

基金經理人郭智偉表示，輝達Blackwell 晶片將於第4季底量產，明年則有GB200、GB200A新品接力演出。AI硬體仍供不應求，且半導體龍頭大廠CoWoS連續兩年產能倍增，成長趨勢明確，帶動半導體持續向上，預計明年半導體營收將維持雙位數成長。

至於衛星配置，統一投信建議，可搭配台股高息ETF，配息型產品可望為投資組合增加現金流收益，比重也可占20%。統一台灣高息動能（00939）為月月配，成分股涵蓋各產業高股息績優標的，成長、防禦均有著墨，以求攻守兼備。00939的最新規模為493億元；前五大成分股為聯電、統一、中華電、玉山金、日月光投控。

統一投信指出，00939目前已配息兩次，每股皆配發現金股利0.063元，且都完成填息，且8月股災以來，00939已經強彈超過一成，在市值500億元以上的大型高息ETF中漲幅最佳，愛息族可以分批布局。

除了股票，債券投資也不可或缺。統一投信指出，降息循環確定展開，長債因存續期間較長，對利率敏感度高於短債，資本利得空間可望高於短債。投資人可以利用價格親民、每股不到16元的統一美債20年ETF，參與美國降息循環的債券投資機會。

此外，第4季尚有美國總統大選的不確定因素。統一投信指出，投資人可以納入多重資產基金，做為市場震盪時的避險利器。像是今年金融市場歷經大漲大跌，宛如坐雲霄飛車，但統一全球動態多重資產基金透過經理人靈活的投組調整，今年來交出28.7%的優異漲幅，為同型基金中第一名。基金的美股美債占35.6%最多，其次是台股的32.9%，其他為日本、南韓等。