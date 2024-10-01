消費、品牌基金 漲相佳

降息循環啟動加上產業股票類股輪動，全球消費及品牌基金「漲聲響起」。投信法人表示，降息有利美國經濟軟著陸，進一步增添消費相關產業動能，使多頭行情趨勢將由科技股逐步向外擴散，成為第4季布局亮點。

上半年資訊科技、電信服務類股受惠AI題材漲幅獨領風騷，第3季起因市場波動幅度加大，加上聯準會上個月宣布降息，多頭C位換人當。根據統計，9月S&P500各產業當中非必需消費股指數上漲7%，表現比S&P500指數漲2%還亮眼，先前引領市場多頭的資訊科技僅漲2.4%。

全球消費&品牌基金績效

全球消費及品牌基金受惠降息及基本面利多表現亮眼，理柏資訊統計，近一月類型基金表現多跟隨指數漲勢，並帶動今年來績效，包括復華全球消費、景順亞洲消費動力、PGIM保德信全球消費商機、街口全球時尚精品等基金漲幅達二至三成，表現不輸科技股票型基金。

復華全球消費基金經理人龔曉薇表示，先前美國房貸、車貸利率與中小企業借款利率位處長期高點，生活成本高壓抑消費支出，降息後有助舒緩中小企業營運壓力、製造業景氣復甦，貸款成本下滑刺激房市、車市需求，挹注相關供應鏈等耐久財消費產業成長動能。

龔曉薇指出，AI快速發展仍將支撐科技業成長動能及股市多頭，而低庫存產業及公司，在利率下滑後帶動消費力回溫，也可望有所表現，後續看好運動鞋服、家居零售、高端消費與消費降級、品牌龍頭等產業類股，同時酌量布局AI科技題材，同步掌握降息循環利多及趨勢產業雙重投資機會。

PGIM保德信全球消費商機基金經理人常李奕翰認為，根據預估，美國2025年家庭總現金流將有所改善，有利於提升整體支出金額成長，帶動家戶可自由支配現金流成長4.3%，高於2024年的3.8%漲幅。

第4季消費產業持續看好因受惠AI的消費科技族群，建議挑選能見度較高、現金流較多、長線獲利成長較強的優質股，如互動式媒體服務、核心消費與零售、綜合商品零售等。