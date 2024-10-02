台股基金 進場時機到

台股9月月線、第3季季線雙雙收黑，台股基金難逃池魚之殃。以9月來看，僅14檔績效打敗大盤，占比只有7.5%，如以第3季而言，則有三成二的台股基金績效超過大盤。雖台股第3季表現不如人意，但投信法人認為，投資人可於震盪期間開始台股基金的中長期布局，以把握第4季的投資機會。

台股9月雖僅小跌43點，跌幅0.1%，但上下震盪2,157點，操作難度大增，以致9月繳出正報酬的台股基金不多，只有PGIM保德信新世紀、永豐臺灣ESG永續優選、富邦科技、富邦精準、匯豐成功、新光臺灣高股息等六檔基金的部分級別商品，當中，僅PGIM保德信新世紀報酬率超過1%。

將時間拉長看第3季，台股跌幅3.5%；在186檔台股基金中，有14檔績效超過大盤，其中，台新台灣中小、富邦科技、元大店頭、台中銀數位時代、富邦精準、台中銀台灣優息、第一金店頭市場、PGIM保德信店頭市場等八檔基金部分級別為正報酬。整體來說，對台股基金投資人而言，9月、第3季績效並不令人滿意。

群益投信表示，全球經濟仍面臨諸多不確定性，但台灣科技產業在AI浪潮的優勢，將為台股帶來新的增長動能。隨著美國聯準會的降息措施及全球經濟的逐步回暖，建議投資者進行中長期布局。

展望後市，第3季績效居台股基金之冠的台新台灣中小基金經理人沈建宏認為，因為7~8月的急跌，融資減幅不夠大，籌碼仍需沉澱，加上市場仍觀望Apple新手機是否帶來換機潮、及AI新晶片是否可以在第4季量產，因此預期短線台股仍將是震盪整理格局。不過經驗顯示，第4季台股上漲機率高，因此對第4季並不看淡。

第3季隨行情震盪，店頭市場等中小型股，受惠資金輪動挹注，表現相對突出。展望第4季，看好半導體股回檔後仍是中長期重要標的，也認為第4季台股中小型股將持續受惠。