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公用事業基建股 吸睛

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美國聯準會9月啟動降息循環，且今（2024）、明年仍有降息空間，美國經濟偏軟著陸，法人指出，美國預防性降息吹動類股輪動風，統計今年以來漲幅前五大板塊在第3季出現轉變，公用事業、不動產、工業、原物料與金融等，漲幅在10%至20%間，大幅領先過去一季科技版塊僅1%左右的漲幅表現，過去在升息階段評價低估的公用事業基建類股，重獲資金青睞，投資前景甜美可期。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映表示，美國、歐洲、英國、加拿大等地主要央行皆啟動預防性降息，各國進入降息循環，相對有利防禦類股評價及獲利成長上調。

過去在升息循環過程，運用財務高槓桿的公用事業及基建產業，一方面存在利息、成本負擔上揚，影響獲利；同期間低風險資產如公債收益率攀升，造成收益需求資金轉移，但在迎接降息循環同時，公用事業個股可望強化獲利與現金股息配發能力，吸引力大幅提升。

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