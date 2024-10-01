多重資產配置 躍主流

因應投資人資產配置需求，近年投信積極發行多重資產基金，根據統計，境內多重資產基金已從二年前的45檔，增加到逾60檔。尤其股市持續震盪，採取長期資產配置的多重資產基金，也獲得長期投資人的青睞。

統一全球動態多重資產基金經理人郭智偉表示，聯準會啟動降息循環，中國大陸也在上周跟進，再加上歐元區，三大經濟體同步實施貨幣寬鬆，資金環境愈趨樂觀。儘管美國就業市場不如上半年火熱，移民增加導致失業率上升，但整體風險仍屬可控，經濟韌性十足，企業獲利也維持復甦態勢，有助實現經濟軟著陸。

在資金環境寬鬆、經濟軟著陸預期以及金融環境穩定三大利多下，將推動股市輪動上漲，後續關注焦點為降息後經濟是否更為穩健、製造業和服務業PMI能否持續擴張。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫指出，隨美國通膨自過去兩年峰值降溫，聯準會政策終於轉向，寬鬆政策有望支持勞動市場及經濟表現，股債資產均有表現機會。

布局第4季，考量市場事件不確定性和經濟雜音或增添擾動，多元配置成長股、非投資等級債與可轉債的組合，可持續參與後續牛市、提供下檔保護，同時聚焦驅動結構成長動能如AI概念。