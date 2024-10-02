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美國、大中華股市 Q4看旺

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
金融海嘯後，全球主要股市第4季平均表現全為正報酬。 路透
金融海嘯後，全球主要股市第4季平均表現全為正報酬。 路透

金融海嘯後，全球主要股市第4季平均表現全為正報酬，前十強的平均漲幅皆逾4.5%，勝率也全在六成以上。整體而言，由於第4季多數國家逢產業和消費旺季，包括成熟和新興國家股市都有不錯的表現，其中以美股與大中華股市整體表現佳，投資人可多留意相關區域基金的投資機會。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎指出，儘管近期美股在美國聯準會降息後，表現震盪波動，不過從基本面來看，聯準會褐皮書顯示，美國經濟在7月和8月以溫和速度成長。另一方面，美國就業市場強勁，並未給薪資和物價帶來太大的上升壓力，顯示美國經濟復甦的態勢不變，加上美股企業在利潤率與成長性仍占優勢，有利於後市表現；類股方面，則可多留意科技及生技等成長股。

金融海嘯後全球主要股市第4季平均表現前十強
金融海嘯後全球主要股市第4季平均表現前十強

第一金投信表示，綜合評估AI市場風險情緒指標及市場變化觀察，美國財報是否偏多、及釋放AI應用正向展望等，成為科技股續揚動能關鍵。

美、台股市漲多後，獲利回吐賣壓出籠，後續觀察美台企業財報展望、與陸股成長持續力帶來股價續揚動能支撐力道。不過，美、日、台等市場經濟都處正向循環中，一旦出現短線大幅震盪修正，都是回檔入手較佳的時機。

彭博資訊預估，美、台股今、明兩年企業獲利維持二位數成長，因有基本面支撐，有利維繫股市多頭走勢。復華基金經理人呂宏宇表示，美國聯準會（Fed）展開降息循環，隨借貸成本降、市場流動性改善，企業獲利成長動能將延續。

台股若企業獲利跟上有再向上挑戰新高的機會，看好美國降息受惠題材，包括降息使債券價格回升、壽險占比高的大型金控，刺激美國房市及車市復甦帶來相關供應鏈投資機會，及高負債、高評價類股的轉機題材。

群益深証中小ETF（00643）經理人張菁惠表示，大陸官方近期祭出二項新創設的結構性貨幣政策工具，若能真正落實，將有助引導長線資金入市，亦有利於資本市場穩定發展，並有助強化市場投資者的信心。

大陸今年多項重要經濟發展會議著重新質生產力，人工智慧、新能源、電動車與傳產的數位化，成為政策主要發展目標，在這波政策利多出台下，中小型科技股可望成受惠族群最大贏家。

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