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中信兩檔高息商品將開募

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
中信高股息ETF產品績效
中信高股息ETF產品績效

中國信託投信10月將以傘型基金型式一次募集兩檔高股息ETF：中信全球高股息ETF（00963）及中信亞太高股息ETF，加上已經掛牌的台股、陸股、日股商品，未來中國信託投信旗下將有五檔高股息ETF，高股息ETF產品檔數將居投信業之冠。

中國信託投信表示，據彭博統計，自1995年以來四次降息後的低利環境，高股息指數表現亮眼；且相較於成長股的本益比，目前高股息指數仍處於低基期，在美國聯準會啟動降息循環，利率逐漸降低的環境下，未來有機會「風水輪流轉」，獲得市場關注。中信全球高股息ETF、中信亞太高股息ETF擬於10月25日至30日展開募集，投資人可趁降息周期展開初期，先行進場卡位。目前中國信託投信已掛牌高股息ETF，包括中信中國高股息、中信成長高股息、中信日經高股息，分別投資陸股、台股、日股。

本次將募集的中信全球高股息ETF鎖定已開發國家市值50億美元以上、且股利率大於3%、自由現金流收益率大於6%的企業，訴求體質相對良好的公司。中信全球高股息ETF經理人陳雯卿表示，綜觀台股高股息指數多數聚焦科技股，全球高股息產業配置明顯分散，包含傳產、金融、消費性產業等兼具，可發揮分散投資的效果，且多數屬於世界知名的大型企業，長期資本利得與股利皆較新興市場穩定，可望滿足希望長期存股的投資人需求。

中信亞太高股息ETF鎖定隨美國降息，國際資金可能流向亞太新興市場。經理人張苡琤表示，據彭博預估，全球僅亞太區未來兩年GDP可望持續成長。

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