歷年第4季全球股市漲相佳 最看好美股、大中華股

金融海嘯後，全球主要股市第4季平均表現全為正報酬，前十強的平均漲幅皆逾4.5%，勝率也全在六成以上。整體而言，由於第4季多數國家逢產業和消費旺季，包括成熟和新興國家股市都有不錯的表現，其中以美股與大中華股市整體表現佳，投資人可多留意相關區域基金投資契機。

群益投信表示，第4季在節慶行情的帶動下，向來為全球多數國家股市旺季，以歐美地區而言，感恩節及聖誕節消費採購旺季接踵而至，有利帶動股市表現；而新興國家除了自身的節慶旺季外，消費出口類股表現也可望受惠於海外消費需求的提升，整體而言，全球股市在第4季有旺季行情可期待，成熟國家相對看好美國，新興國家則以大中華最有機會，投資人可用基金定期定額方式介入。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎指出，儘管近期美股在美國聯準會降息後表現震盪波動，不過從基本面來看，聯準會褐皮書顯示美國經濟在7月和8月以溫和速度成長，而就業市場強勁並未給薪資和物價帶來太大的上升壓力，顯示美國經濟復甦的態勢不變，加上美股企業在利潤率與成長性仍佔優勢，仍有利於後市表現，類股方面可多留意科技及生技等成長股。

群益深証中小ETF（00643）經理人張菁惠表示，大陸官方近期祭出兩項新創設的結構性貨幣政策工具若能真正落實，有助引導長線資金入市，亦有利於資本市場穩定發展並有助強化市場投資者的信心。大陸今年以來多項重要經濟發展會議著重新質生產力，人工智慧、新能源、電動車、新創科技、儲能產業與傳產的數位化成政策主要發展目標，故在這波政策利多出台下，中小型科技股可望成受惠族群最大贏家。中小企業100指數之成分企業多半聚焦於大陸關鍵趨勢產業，包括新能源車、半導體、5G、AI、碳中和與數位服務等，受惠於大陸科技自主與創新政策甚深。