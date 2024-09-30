氣候變遷基金 提前卡位

聯準會吹降息風，氣候變遷股票有望受惠。歷史經驗顯示，全球氣候指數第4季平均上漲5.95%、漲幅居四個季度之冠，且第4季上漲機率將近九成，資產管理業者建議投資人可掌握全球氣候變遷股票型基金布局機會，提前卡位旺季行情，並透過長期定期定額策略布局長線的全球淨零轉型商機。

聯準會啟動降息循環，加上中國推出降息降準等強力政策組合拳，激勵全球股市反彈，先前承壓的氣候變遷股票漲勢突出。統計至25日，全球氣候變遷指數近一個月上漲超過2%，均領先全球股市的表現。

富蘭克林證券投顧指出，隨著美歐央行貨幣政策轉為寬鬆，讓氣候變遷股票迎來順風，因為投資項目的資本密集度高且回收時間較長，利率自高檔下滑有助降低資金成本、改善資產評價及投資意願。有鑑於第4季向來是股市傳統旺季，加上11月為每年聯合國氣候峰會（COP）召開期間，相關政策利多助燃氣候變遷股票旺季行情，全球氣候指數第4季上漲機率將近九成，投資人可視機會布局。

今年氣候峰會（COP29）將於11月11日至22日在亞塞拜然首都巴庫召開，根據英國金融時報報導，預期本次峰會的全球倡議與承諾「行動議程」，包含將全球能源儲存容量提高到2022年水準的六倍至1,500吉瓦（GW）、擴大投資電網，並減少來自有機廢棄物的甲烷排放，也將在會中呼籲各國對觀光和水資源採取行動。

永豐ESG低碳高息ETF（00930）經理人林永祥指出，碳排議題的重要性與日俱增，碳排量多寡將影響企業獲利能力，低碳排企業因被徵收碳稅較少，成本低於高碳排企業，更具有競爭優勢，可能進一步影響企業股價表現。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格‧卡麥隆指出，短線市場仍易受美國選舉不確定性影響而波動，但政治只是造成氣候變遷投資的眾多因素之一。