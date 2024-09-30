全球市場觀測站／日本資訊股 利多加持

市場情緒轉佳，全球股市普遍上漲。美國最新經濟成長優於預期，美光財報與財測驚豔市場，以及中國政府釋出一系列的救市救經濟措施等利多加持下，全球股市上周表現亮眼。時間來到第4季，全球股債資產表現應會比第3季優異，投信法人建議投資人可將資金適當配置在股票與債券，股票方面可留意陸股、美國科技股、日本資訊股、印度股市等。

中國政府釋出一系列積極的貨幣政策訊號與經濟刺激方案，中國證監會也針對資本市場提出一系列穩定市場情緒的政策，陸港股近一周明顯反彈。瀚亞投信海外股票部協理林庭樟表示，一籃子的刺激政策出台，短線上有望對中國經濟與股市迎來新一批增量資金與買氣，但具體與中長期效果仍有待觀察。

瀚亞投信指出，中國政府的新政策，使投資人期待未來可帶動中國需求面的復甦，加上日圓走弱，激勵日本出口相關類股上漲；同時，美國科技股漲勢帶動下，日本資訊技術類股也同步上漲；日經指數有望再重回4萬點關卡。

美光財測亮眼，加上美國經濟數據提振投資人信心，美股主要指數上周普遍上漲，S&P 500指數再創新高。瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平表示，美光上季營收翻倍，對本季營收與獲利預期也都比市場好，意味著AI運算的記憶體晶片需求仍持續放大，也使市場對AI題材更具信心。

聯準會降息後，資金開始流入亞洲市場，外資回補下，亞股上周有明顯漲勢，其中印度再展現出傲人的表現，Sensex指數屢創新高，突破85,000點，統計今年來的收盤價格，該指數創新高次數逾40次，居全球股市之冠。

林庭樟指出，印度企業營運穩定向上，加上經濟每年都高速成長，除內資持續買入印股之外，外資自下半年以來也有大幅回補的跡象，使印股多頭行情獲得支撐，緊接著進入產業旺季，估計漲勢可望延續。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，現階段宜以中天期持債策略，於美國公債、投資級公司債、非投資級公司債各約三成的精選複合債配置，分享聯準會啟動降息的行情。