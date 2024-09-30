航運商品 長線有看頭

近期市場話題除人工智慧（AI）概念股，航運股大漲再度受到投資人熱議。航運業近期受惠美國國際碼頭工人協會（ILA）為爭取加薪機會在總統選舉前罷工，將衝擊美東航線，加上紅海危機，引發運價大漲的預期心理浮現，投信業者建議投資人留意航運相關商品後市投資價值。

包辦全球貿易運輸約九成的海運公司扮演世界運輸經濟大動脈的重要角色，根據彭博統計，歷年第4季是航運大旺季，包括年底購物旺季拉貨潮助長貨櫃業者、歐美秋冬對南半球糧食推升散裝運輸需求，當前更有美中新一輪關稅、中東地緣政治緊張等影響乃至於北半球秋冬取暖用油需求帶動油輪運輸，預料貿易「運量」將達到高峰，供不應求將可望持續地提升全球航運股前景。

野村全球航運龍頭息收ETF（00960）經理人張怡琳分析，根據統計，近五年若定期定額熱門投資主題如AI科技與航運類股，成果不俗。

若以科技占比高的NASDAQ指數為例，定期定額一、二、三、五年的平均報酬分別達18.6%、20.8%、15.3%與50.2%，表現亮眼，且一至三年正報酬機率則大致落在七至九成之間，五年以上則來到100%。