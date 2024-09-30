台股基金 定期定額布局

聯準會宣布進入降息循環後，外資啟動買超模式，至9月27日已連七日買超，觀察大盤月線、月均量均往上，在多頭資金回籠下，台股帶量一舉突破季線。投信法人表示，台股轉為多頭型態，全球央行陸續進入降息循環，後市可期，投資人可定期定額布局台股基金。

日盛投信台股投資研究團隊表示，經濟合作暨發展組織（OECD）認為隨主要央行升息帶來的拖累效應消退以及通膨回落帶動家庭收入增加，全球經濟處於走穩階段，小幅上調今年全球經濟成長預測至3.2%，高於5月預測的3.1%，經濟重返穩定成長，支撐全球風險性資產上揚。目前聯準會已進入降息循環，加上中國祭出三大貨幣政策救市、日本央行宣示不急於進一步升息，有效注入市場流動性，資金面趨寬鬆環境有利股票評價。

台股歷經第3季以來的回檔，指數近期轉為震盪上行格局，並已站回季線，盤面主流仍然是在於各產業龍頭。日盛投信台股投資研究團隊表示，隨著時序進入第4季產業旺季，低基期優質族群與權值股將有機會輪流表態。晶圓代工、半導體設備、PCB／CCL、高速傳輸、 AI PC／手機相關零組件、電子紙、IC通路、低軌衛星、金融、紡織、風電等族群可持續關注。

富邦投信投資策略師徐翊達指出，下半年GDP增速放緩，仍正成長，因此判斷台股不會立刻反轉向下，預期大盤在獲利展望明確前，可能上下震盪機率居高。