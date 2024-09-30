第4季基金投資趨勢／台、美股商品 重押六成資金

復華投信表示，美國啟動降息循環，市場偏多看待，第4季基金投資布局建議可聚焦降息利多及相關成長題材。六成可布局純股票基金，聚焦台股基金及美股ETF，四成則在全球不動產投資信託（REITs）及組合平衡型基金，兼顧各資產資本利得和股息債息收益機會。

台股牛氣沖天，進一步帶動台股基金規模屢創新高，復華建議投資人，投資組合中，台股基金可占四成。其中，復華復華基金歸類在台股一般股票型基金，但今年來大漲近36%，打敗大盤及絕大多數台股基，並帶動基金規模增幅近150%，成為40多億元。基金以半導體股占28.3%最多，再來是建材營建股的13.2%、電子零組件股的11.8%；前三大持股為台積電（2330）、弘塑、奇鋐。

復華復華基金經理人呂宏宇表示，第4季將延續多頭格局，受惠於降息利多、企業獲利維持雙位數成長、電子旺季及人工智慧（AI）加持。由於AI產業趨勢發展明確，後續布局仍將以AI為主旋律。此外，預估明年整體景氣復甦，非電產業也有表現機會，因此增加配置籌碼穩定、基期較低的轉機股與降息受惠題材。

復華台灣科技高股息基金也可配置20%比重，這是首檔聚焦科技、高股息的主動式台股基金，今年4月底成立，到8月的規模已超過100億元。基金經理人在第3季除權息旺季累積股息後，第4季將透過靈活加值策略掌握台股盤勢脈動，操作上集中配置於權重較高、流動性及展望前景佳的大型龍頭股。若遇市場震盪趁勢換股，逢低挖掘轉機及成長題材。復華投信表示，彭博資訊統計，美股S&P500指數今、明兩年的企業獲利成長率皆有兩位數，企業獲利成長動能佳，使股市評價具合理性、回檔空間有限，並具備上漲動能，建議相關部位可占兩成。

復華S&P500成長（00924）今年來上漲31.1%，表現比大盤還亮眼。該ETF追蹤指數為S&P500成長指數，成分股依銷售增長、獲利變化與股價動能篩選出成長性較佳的美股，主要產業配置分別為資訊科技產業占比近五成最多，其次是通訊服務、非核心消費、健康護理、工業、金融等。

美國開啟降息大門，利率敏感度高的REITs成為市場關注的投資焦點。復華全球資產證券化基金也可占兩成比重。這檔基金今年來上漲17%，目前布局鎖定長期成長趨勢佳的醫療、數據中心、倉儲REITs；在降息後關注次產業供需好轉的逢低布局機會，例如物流、住宅、商用地產REITs等。

復華全球資產證券化基金經理人張正宇認為，過去兩年，REITs受利率上升衝擊而股價表現落後，有望在經濟軟著陸情境與降息環境中，迎來評價修復機會。REITs兼具高股息特性與股價成長動能，且考慮到其他類股漲多後的分散配置需求與尋求補漲機會，成為在債券和高評價科技股之外的配置選擇。

另外兩成則可配置復華奧林匹克全球優勢組合基金。經理人有鑑於降息環境及較高的債市殖利率水準將支撐各債市總報酬表現，目前債券部位配置比重約四成，布局環球債券、新興債及非投資等級債，以掌握各債市投資機會；六成為成熟市場股票、新興市場股票及產業股票等多元資產，並以共同基金搭配ETF動態調整配置、汰弱換強，提升投資效率。