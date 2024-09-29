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復華：第4季股票60%、REITs 20% 多重資產20%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

復華投信表示，美國啟動降息循環，市場偏多看待，第4季基金投資布局建議可聚焦降息利多及相關成長題材。六成可布局純股票基金，聚焦台股基金及美股ETF，四成則在全球不動產投資信託（REITs）及組合平衡型基金，兼顧各資產資本利得和股息債息收益機會。

台股牛氣沖天，進一步帶動台股基金規模屢創新高，後勢持續看多。復華建議投資人，投資組合中，台股基金可占四成，可布局人工智慧（AI）成長、轉機及高股息題材。

復華復華基金經理人呂宏宇表示，第4季將延續多頭格局，受惠於降息利多、企業獲利維持雙位數成長、電子旺季及AI加持。由於AI產業趨勢發展明確，後續布局仍將以AI為主旋律。此外，預估明年整體景氣復甦，非電產業也有表現機會，因此增加配置籌碼穩定、基期較低的轉機股與降息受惠題材。

復華投信表示，彭博資訊統計，美股S&P500指數今、明兩年的企業獲利成長率皆有兩位數，企業獲利成長動能佳，使股市評價具合理性、回檔空間有限，並具備上漲動能，建議相關ETF可占兩成。

美國開啟降息大門，全球股債投資機會多，復華投信建議可分配兩成資金在全球股債優勢組合基金。REITs利率敏感度高，受惠程度高，也可配置兩成。復華全球資產證券化基金經理人張正宇認為，REITs兼具高股息特性與股價成長動能，且考慮到其他類股漲多後的分散配置需求與尋求補漲機會，成為在債券和高評價科技股之外的配置選擇。

降息 高股息

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