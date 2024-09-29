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聯準會開始降息、軟著陸可期 奠定美股中長多趨勢基礎

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

聯準會官員齊放鴿，激勵美股持續上漲，中國政府意外祭出大規模刺激措施，帶動中概股、中國營收占比高的公司大幅反彈。

富蘭克林證券投顧表示，隨聯準會正式啟動降息周期，市場期待後續還有更多降息機會，聯準會也下修通膨預估，有望實現2%通膨目標，而雖失業率遭上修，但 GDP 並未同步大幅下修，主要反映移民導致勞工供給增加，而非經濟放緩影響勞動需求，整體來看美國經濟有望實現軟著陸，有助支撐美股，並有利先前表現落後（如工業、民生消費）、價值股（如金融、能源）、評價較低（如醫療保健）、降息受惠者（如公用事業、房地產）等領域。

至於科技股，市場目前依然普遍認為AI巨浪才剛開始，科技股同時也是2024年與2025年企業獲利成長最快的類股之一，均可望有逼近20%的成長力道，具有基本面加持，適合長期布局投資，投資人亦可藉由多元化投資來參與美股類股輪動與中長期行情，並降低波動度。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯（Jonathan Curtis）表示，非常注重抓住所有類型企業的AI機會，首先，微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta等企業加快了用於建立足夠資料中心以支持AI模型開發和應用的計畫，有利於輝達等「AI建置（Build）」階段受益者。

其次，企業正在學習與評估如何運用AI，許多軟體公司將是此趨勢的潛在受益者，最後，從消費者角度看，蘋果、Alphabet、微軟展示了AI與終端設備和網路服務整合時的效益，相信這是邁向多年「個人AI代理（agent）」的開始，不僅支持這些大型平台成長，還支持各種半導體、軟硬體公司成長。

AI 降息

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