展望台股下季 三利多助攻

第4季台股行情，綜合元大、國泰、中國信託投信看法，法人看好台股在進入降息階段、AI需求旺盛、第4季將進入消費旺季等三大利多加持下，將持續創高，後市仍有表現機會，建議透過台股ETF掌握布局機會。

元大投信指出，臺灣50指數成分股主要為上市電子權值股，參與科技成長趨勢，帶動市場資金長期聚焦。據Factset預估，臺灣50指數成分股今年EPS年增率約30%，若以今、明兩年合計成長率來看，更有將近六成增長，在美股表現穩定下，將是潛在資金回流主要買超標的，可望持續帶動臺灣50指數表現優於大盤。

今年以來截至9月19日，臺灣50指數含息總報酬為37.04%，領先加權股價指數近12個百分點，即將改寫掛牌以來超越大盤最大幅度年度。統計2014年以來，臺灣50指數已有七個年度領先大盤，投資優勢十分顯著。

國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇表示，降息後資金有機會從貨幣市場流出並回流股市，增添成長動能。今年台股有AI加持及第4季將進入消費旺季，更是卡位市值型ETF的好時機，市值型ETF可作為核心資產長期配置。

根據歷史資料統計，過去十年，台股在第4季時報酬表現最佳，正報酬勝率高達九成，且投資人若在第4季進場台股並持有一年，平均報酬更達14.7%；因此第3季尾出現震盪，反而是卡位市值型ETF出頭的好時機。