基金特蒐／創新科技非投等債 靚

聯準會9月會議降息2碼至4.75~5.00%區間，FOMC正式開啟降息循環以支持就業市場與經濟，最新利率點陣圖傳遞本波降息循環將高達10碼，今年來全球主要債券指數皆交出正報酬；以美元非投資等級債券基金為例，今年來前五強的績效更繳出近6%表現。

據理柏資訊統計，日盛全球創新科技非投資等級債券基金訴求以創新科技為主題之非投資等級債券基金，基金維持高比重科技非投資債券，信用配置以非投資等級中信評較佳及殖利率B-BB等級為主，面對降息循環到來、科技債將先受惠。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金2022年10月31日成立，由游陳達擔任基金經理人，盧米斯賽勒斯為基金之海外顧問。該基金聚焦非投資等級債券中信評較佳者以及殖利率較具價值的B至BB等級為主；選券的重點在財報逐季優異及營運展望樂觀的企業。

根據最新月報，就產業布局配置上，該基金以資訊科技72%比重最高、其次是通訊5.11%、必需消費3.6%。就投資主題分布上，顛覆式創新21.3%最高、其次是自動化科技與工業創新16%、金融科技創新11.8%。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金經理人游陳達。 日盛投信／提供

游陳達小檔案、操作心法、投資小叮嚀

對於市場看法，Fed本輪降息先一口氣降息2碼並非危機降息，而是在嚴格水準上實現貨幣政策正常化，預防性阻止勞動力市場過度放緩。Fed主席鮑爾於記者會上警告，大幅降息非常態，抗通膨任務未完成。

同時美國第2季GDP上修到3.0%，個人支出成長亦大幅上修到2.9%，反映商品和服務購買具優異的成長。目前美國經濟數據更趨平衡，仍有較大機率呈現軟著陸。

Fed 9月開始降息安撫市場情緒。降息周期、強勁利潤率和高生產力有助景氣維持在溫和擴張階段。風險性資產會有很好的表現，尤其科技債信貸基本面和利差具吸引力。

Fed預計將於今年隨後的FOMC每次會議上持續降息、以維持經濟穩增長。美國加入歐洲與英國降息循環之預期已使得下半年迄今債市投資成為熱點，投資級債與非投資級債雨露均霑，有利債市持續表現。

目前債券及股票的相關係數從正相關轉為負相關，股債逐步回歸負相關使債券，可重新發揮對沖作用，顯示資產配置得以有效抵銷市場波動度、獲得更穩健的長期投資成長機會。目前非投資等級債市違約率持續降至約1.78%低點，低於長期均值水準（3.51%），顯示財務基本面仍屬健全，促使利差收斂有據，相當程度吸收公債利率波動風險。

觀察目前全球半導體製程由上至下的每個環節如邏輯IC及晶圓代工等，整體產業資本支出規模皆是受惠於客戶訂單動能強勁。聯準會展開降息周期，美國科技非投資等級債券殖利率大幅收斂至7.06%，利差則在350點，殖利率高於五年均值，基本面佳的科技債具進場優勢。

基金參考指標、基金前五大持債、美元非投資等級債券基金表現

故基金維持高比重的科技非投資等級債券，信用配置以非投資等級債券中信評較佳者，以及殖利率較具價值的B至BB等級為主；選券的重點在財報逐季優異及營運展望樂觀的企業，例如電腦相關、半導體、金融科技及防毒軟體等產業與企業前景佳者作為配置焦點，同時積極布局信評調升題材。