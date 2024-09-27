印度股動能強 乘勢布局

時序來到第3季末，觀察今年以來投信所發行的各類型海外基金平均績效，以單一國家型上漲24.3%表現最佳，在單一國家中又以印度基金表現相對突出。投信法人認為，印股題材多、資金動能強，後市可期，仍可持續進場布局。

聯準會降息2碼後，市場情緒好轉，全球股市掀起多頭行情，印度股市重拾外資青睞，內外資合力助攻下，Sensex指數屢創新高，突破85,000點。

根據摩根士丹利證券最新報告指出，印度股市在MSCI AC全球可投資市場指數的權重達到2.35%、已超過中國成為全球第六大市場。富蘭克林證券投顧認為，印度股市在全球及新興市場指數中權重相繼超越中國，是印度金融市場和經濟發展重大里程碑，凸顯出投資人對於印度可能成為全球經濟成長新引擎的信心不斷提升，有望吸引資金回流。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，蘋果新機iPhone16上市，印度參與生產最新款iPhone16，且在供應鏈移轉的趨勢之下，未來蘋果將持續提高印度製iPhone的比率。印度大選後資本支出回歸，印度製造逐漸升級，iPhone 16 Pro、AI 伺服器、切入半導體等印度經濟成長潛力大、改革題材多、資金動能持續挹注，後市表現仍可期。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，現階段印度並非全球股市回檔的風口，外資持股比重偏低反而有利吸引資金回流。整體而言，印度選後焦點回歸經濟強勁提振人民所得並促使稅收增速維持高檔，挹注政府資本支出動能，正向循環持續。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪．拉加分析，印度政府積極吸引外資直接投資發展製造業，並積極推動民營部門增加資本支出與槓桿，同時發展數位轉型、能源轉型等經濟結構調整，有助印度未來幾年維繫高成長動能，這將是企業進一步提升獲利的來源，也是股價能進一步走揚重要支撐。