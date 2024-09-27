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美光大漲 帶動史指創今年第42次新高、道瓊勁揚260點

陸股基金 滿血復活

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
大陸A股持續震盪之餘，不少投資者卻越跌越買，多檔ETF規模持續走高。 （中通社）
大陸A股持續震盪之餘，不少投資者卻越跌越買，多檔ETF規模持續走高。 （中通社）

中國人民銀行周二推出降準、降息系列重磅政策，陸股連日跳漲，上海股市昨（26）日重返3,000點大關，收在3,000.95點，上海A股收3,145.58點。投信法人認為，中國A股估值仍處相對低位，具備長期投資價值，不失為長線投資人逢低布局時點。

受到陸股滿血復活帶動，統計至24日，過去一周陸股基金績效，富達中國聚焦、富達中國內需消費的淨值漲幅超過一成，GAM Star中華、摩根中國亮點、施羅德中國優勢、摩根中國等漲幅亦超過9%。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義指出，人行本次刺激政策涉及降準降息、降低存量房貸利率，新的支持資本市場貨幣政策工具，以及引導提升上市公司品質等一系列重磅利多，有助A股市場朝向正向發展。

陸股基金近一周前十強
陸股基金近一周前十強

蕭正義進一步分析，首先就中國內需消費而言，將有利於降低消費者負債成本，改善消費意願，藉以拉抬中國總體經濟；其二則是有利於改善上市公司長期股東權益報酬率 （ROE），進一步提振市場風險偏好；第三，則是促使市場無風險利率的下降與上市公司品質提高，使得具備股利率優勢的上市公司股票有望受益。

台新中國精選中小基金經理人游欣穎表示，中國製造業PMI連續兩個月在收縮區間，後市來看，A股並不悲觀，利多因素包括地產數據改善，中國政府積極推出地產放鬆政策；另外市場預期中央地方分稅制度改革，有望對地方財政形成支持，屆時將對市場信心有所提振；隨著政策積極發力，預計物價可望回穩。

游欣穎指出，雖然短期中國經濟修復仍面臨壓力，基本面拐點也需時間進一步驗證，但預計財政進度加快對經濟的支援效果將進一步顯現，可望進一步帶動股市回溫。類股操作的關注重點在兩大族群，一是政策受惠族群，包括出海題材、高分紅；其次為科技創新應用，包括AI與機器人。

滙豐投信認為，中國政策旨在提振市場氣氛、穩定房地產市場，因為中國當局近期重申今年將實現約5%的實質國內生產總值成長目標，顯示中國政府願意在必要時採取更多行動，短期內市場仍將持續受益於本輪經濟刺激政策。同時中國預計將釋放大量資金，並提出扶持A股政策。在中長線資金逐步入市狀況下，有機會激勵A股進一步走升。

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