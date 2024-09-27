2024第4季基金投資趨勢／純債券報酬可期 布局五成資金

野村投信表示，在第4季，美國經濟軟著陸機會高，加上美國聯準會（Fed）採取預防性降息，有利於風險資產。在投資組合中，純債券基金可占五成，包括新興市場債、美國非投資等級債、多元收益債；股票部位占20%，聚焦台股優質基金，參與人工智慧（AI）長線成長趨勢；全球多重資產占30%，以求攻守兼備。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，美國景氣動能趨緩，通貨膨脹明確降溫，Fed在9月一次降息2碼（即0.5個百分點），點陣圖顯示今年底前還有2碼降息空間，預估2025年降息4碼。2025年全球經濟可望持續成長，企業獲利也有不錯表現，但11月美國總統大選不確定因素多，市場可能震盪，建議回檔時聚焦成長前景明確且受惠AI趨勢較深的美、台等市場。

在純債券基金方面，高盛新興市場債券基金可占20%。這檔基金是國人最愛的新興債基金，持有金額1,147億元，主要布局新興市場美元主權債及類主權債，讓投資人不必承擔當地貨幣波動風險。基金分散投資70多個國家，持債數逾700檔，不容易受單一國家個別事件影響。基金平均信評為BB，平均存續期間6.61年。如果選擇美元月配息級別，半年來的年化配息率介於17.22%~17.99%。

野村全球多元收益債券基金可占15%。這檔基金依據市場環境動態調整，追求報酬的最大化，並參與降息循環的獲利契機。基金平均信評為BBB，調整後存續期間為6.08年，債種以投等債占45.9%最多，次是非投等債38.7%、可轉換公司債11.7%；市場別以英國債23.4%最多，次是美債12.4%、西班牙債8.6%。如選擇美元月配息級別，半年來年化配息率介於6.89%~7%。

野村美國非投等債基金可占15%。這是野村旗艦基金之一，運用野村企業研究與資產管理獨創的千里馬投資策略，篩選出具備中長期潛力企業。基金持債超過1,000檔，平均信評為B+，平均存續期間為3.92年；產業以能源債15.3%最多，次是基礎工業債9.9%。如果選擇美元月配息級別，半年來的年化配息率介於8.51%~8.68%。

台股方面，野村優質基金是野村投信台股旗艦型基金，曾連兩年獲晨星暨Smart智富台灣基金獎之ESG基金獎。基金中長期績效出色，到今年8月底規模為238億元，在台股共同基金中名列前茅，產業分布以半導體股30%最多，再來是電子零組件股的21.2%；前三大持股為力旺、廣達、世芯-KY。

野村投信台股團隊強調由下而上的基本面研究，野村優質基金操作風格追求長期成長，不會因為短期類股輪動過度調整持股。以成長性產業暨次產業龍頭股為核心（比重60%~70%），搭配高成長潛力的中小型明日之星，投資範圍兼顧AI趨勢及傳產股。

駿利亨德森平衡基金聚焦美國股債市的平衡型基金，以55%的S&P 500指數大型優質成長股票增值潛力，搭配45%彭博美國綜合債券指數的投資級債券控制波動，這個策略運用已逾30年，歷經多次市場多空考驗。基金前三大持股為微軟、輝達、蘋果。