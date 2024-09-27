大中華股市基金 夠勁

投資市場打破「9月魔咒」，統計至25日，9月境外基金呈現股債齊揚，平均上漲1.16%，其中，股票型平均上漲1.2%，高於平均上漲1%的債券型，而區域型股票基金中以大中華股市基金大漲5.9%最強，亞洲股票、印度股票分居第二、第三。

大中華股市基金9月來漲幅居各區域型基金之冠，主要受惠於中國政府祭出政策組合拳，包含降息降準、下調存量房貸利率、下調二套房房貸最低首付比例、創設新貨幣政策工具支持股市等，大幅提振投資人信心，而亞洲股市(不含日本)也受此影響同步走揚，上漲3.2%。

產業型基金方面，因多名聯準會官員認為未來還將持續降息，帶動黃金、公用事業、全球不動產等利率敏感型產業基金走揚，9月來分別上漲7.2%、4.1%、2.6%，美股基金也有0.9%漲幅，

對於美、中股市展望，富蘭克林證券投顧表示，最新經濟預估摘要（SEP）暗示聯準會認為美國經濟可望實現「軟著陸」，再加上年底旺季即將到來、AI持續貢獻題材與話題，有利美股維持多頭趨勢；而推出巨量刺激政策的中國方面，雖部分市場人士認為這次刺激措施仍不足以完全扭轉經濟深層次的結構性問題，但至少能暫時修復投資信心，短線投資人可伺機進場。

對於陸股、印股漲勢能否延續，富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人蘇庫瑪．拉加表示，看好陸股管理良好、迎合內需的企業能緩衝外部地緣政治緊張局勢，且維持成長。而印股方面，印度政府積極吸引外資直接投資發展製造業且成效斐然，並積極推動民營部門發展數位轉型、能源轉型，將是印度企業未來提升獲利的動能，加上多數印度企業評價水準並無過熱疑慮，印度股市仍保持有利的投資機會。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，從歷史經驗觀察，過去聯準會降息，都有利於印度股票的走勢，尤其利率相對敏感的材料與工業表現較亮眼，而印度企業獲利強勁，也呈現淡季不淡的趨勢，整體來看，印度經濟的高速成長在未來數年都無法改變，建議投資人可定期定額布局。綜觀投資市場全貌，富蘭克林證券投顧表示，聯準會啟動降息周期，有利延續全球股債多頭氛圍。