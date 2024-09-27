東協、基建商品 Q3犀利

第3季來到尾聲，全球主要股市在7、8月間拉回整理，爾後聯準會啟動降息循環，才又緩步回升，統計第3季來投信發行海外股票基金表現也漲跌各半，以績效前十名的基金來看，以東協基金與基礎建設相關基金表現最佳。

觀察這前十名基金，第3季以來漲幅幾乎都在10%以上，當中前三名都是東協相關基金，第四至十名全為基礎建設相關基金。

群益東協成長基金經理人楊慈珍表示，整體來看，東協國家總經數據符合預期，區域通膨壓力亦可控，為央行提供降息空間，企業資金成本壓力也有望紓解，且區域內政治情勢回穩，搭配股市評價處長期平均水準以下，投資價值浮現，可望吸引資金配置。

在投資布局方面，政經局勢穩定的國家與企業獲利能見度高的產業為投資東協首要考量，包括馬來西亞、印尼、菲律賓可留意，產業則如通訊服務、房地產、工業等最為看好。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕指出，受惠數位轉型、AI 人工智慧、雲端運算等趨勢推波助瀾，全球資料中心需求暢旺，相關概念股股價因此受惠，此外，在全球低碳永續趨勢明確之下，各國積極推動能源轉型、老舊電網汰舊換新，因此在低碳基礎建設如再生能源部署、移動電動載具及電網等推動不遺餘力，故包括資料中心、低碳建設等新基礎建設題材成長性可期，亦是投資布局上不可忽視的板塊。

野村全球基礎建設大未來基金經理人高君逸表示，歐美央行展開降息循環，債券殖利率走低將吸引資金重回高股息資產，相對有利基礎建設類股。