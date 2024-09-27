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美光大漲 帶動史指創今年第42次新高、道瓊勁揚260點

美國、巴西股 10月漲相佳

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

時序即將進入10月，根據統計資料顯示，近十年每年10月全球主要股市平均表現，美股道瓊指數以2.3%表現最佳，巴西2.23%居次，其他依序為日本、印度、S&P 500指數、NASDAQ指數、費城半導體指數、印尼、菲律賓、深圳綜合，整體而言，美國、印度及巴西表現較佳。

群益投信表示，美股有總統大選行情加持，而印巴雙星股市各擁利基，印度經濟成長與消費旺季到，巴西則是歷史經驗顯示降息後股市漲勢財政啟動，中長期來看都具投資優勢，建議投資人可利用基金定期定額的方式，留意相關基金投資契機。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎指出，聯準會降息的經濟背景與1995、2019年相似，預防性降息機率高；統計過去非衰退式降息，後市仍有利股市上漲，在美國經濟保有韌性、軟著陸機會提升與企業獲利維持上調的情況下，美股後市仍不看淡，惟短線需考量美國總統大選干擾，投資人不妨採產業多元配置來因應，包括基本面與成長性兼具的大型科技成長股、降息受惠族群如金融、工業醫療保健等皆可持續關注。

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