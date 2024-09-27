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美光大漲 帶動史指創今年第42次新高、道瓊勁揚260點

AI半導體、降息概念 夯

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美國降息股市受惠題材
美國降息股市受惠題材

台股漲勢再起，收復失守近兩個月的季線，今年來漲幅躍居全球主要股市之冠。復華投信台股投研團隊表示，預期在降息利多、企業獲利維持雙位數成長，加以電子旺季及AI加持，第4季將延續多頭格局，看好AI半導體及受惠降息的各產業題材。

復華復華基金經理人呂宏宇表示，聯準會展開降息循環，隨借貸成本降、市場流動性改善，企業獲利成長動能將延續。彭博資訊預估，美、台股今、明兩年企業獲利維持兩位數成長，因有基本面支撐，有利維繫股市多頭走勢。

呂宏宇預估，台股第4季沒有低點，預估介於21,000-23,000點區間震盪，若企業獲利跟上，有再向上挑戰新高機會，不過要一次過高有難度，明年初更有機會創高。四大配置策略包括成長、價值、高股息，以及景氣循環，第4季投資組合以AI供應鏈等趨勢成長股為主旋律，搭配營建、重電等價值成長及受惠降息題材，並機動布局高股息及消費性電子、車用電子等景氣循環股或低基期的轉機股，掌握各產業利基與類股輪動機會。

美國降息受惠題材，包括因降息使債券價格回升、壽險占比高的大型金控，刺激美國房市及車市復甦帶來的相關供應鏈投資機會，以及高負債、高評價類股的轉機題材。

呂宏宇指出，牽動大盤及電子股表現的半導體類股經過近兩個月修正，技術面已由先前過熱回到正常水準。由於AI運算（GPU／ASIC）市場持續擴大、四大雲端CSP資本支出持續增加，加上AI晶片新架構利多，仍看好半導體股後市表現機會。

呂宏宇分析，台廠在先進製程及先進封裝技術領先，加上設備在地化策略，有利台灣半導體供應鏈發展。此外，AI發展帶動高速傳輸，法人預估光通訊半導體整合為未來重點。蘋果iPhone新機問世，市場焦點著重在處理器（AP）、鏡頭、WiFi等硬體升級。

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