美優質龍頭股 有潛利
聯準會預防性降息有利於企業和緩之前的高利率環境，法人指出，統計1995年以來美國三次預防性降息之後，美股清一色展現多頭走勢，且漲幅隨著時間拉長而上升，在降息期間美股平均漲幅達一成之多。
PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，預防性降息通常降息幅度較小，回顧過去三次預防性降息整體降幅為3碼，且條件是當時美國經濟並未出現衰退，但部分經濟指標放緩，或是出現外部不確定經濟因素，透過預防性降息來刺激經濟。以這次降息環境來看，儘管美國景氣出現放緩跡象，但企業營運表現仍持續改善，第4季起美股企業獲利將重返12%雙位數成長，類股表現則是除能源以外皆為正成長。
彭子芸分析，歷年聯準會祭出預防性降息後，美股往往展開明顯多頭走勢，其上漲趨勢從降息後三個月即可看出，並隨著時間拉長，美股漲幅持續向上，統計顯示，降息後三個月美股平均可上漲8.7%，後六個月漲幅擴大至15.6%，若統計降息後一年、後二年的美股漲幅甚至可達20%、56.3%。
施羅德（環）美國大型股基金產品經理林良軍建議投資人，於美國總統大選前可乘機逢低布局美國優質大型龍頭股，掌握年底傳統股市旺季行情和降息利多。
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