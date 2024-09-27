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美光大漲 帶動史指創今年第42次新高、道瓊勁揚260點

台股中小基金 氣盛

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
法人表示，時序將邁入第4季，可率先逢低布局台股中小型基金，把握傳統旺季行情。 （聯合報系資料庫）
法人表示，時序將邁入第4季，可率先逢低布局台股中小型基金，把握傳統旺季行情。 （聯合報系資料庫）

櫃買指數連二日向上推升，進而帶動台股中小型基金表現。法人表示，時序將邁入第4季，可率先逢低布局台股中小型基金，把握傳統旺季行情。

觀察近一周台股中小型基金績效表現，PGIM保德信中小型股、群益中小型股、台新台灣中小、施羅德台灣樂活中小、永豐中小、復華中小精選、中國信託台灣活力、富邦精銳中小、野村中小、國泰中小成長，前十強平均績效達4.7%，雖然略低於加權指數的4.9%，但仍大幅優於櫃買指數的2.7%。

中小型基金近一周表現
中小型基金近一周表現

值得注意的是，PGIM保德信中小型股、群益中小型股、台新台灣中小、施羅德台灣樂活中小基金，四檔績效表現皆超越大盤及櫃買指數，近一周來表現優異。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，台股多頭基本面架構不變且基本面良好，最新公布8月製造業生產指數為年增14.0%，連續六個月正成長，預期在反應旺季效應下，9月可持續維持成長態勢。

目前市場震盪多因為受到總經消息面雜音影響，但從法人資金動向來看，隨著台股ETF資金流持續買入，形成台股籌碼面的強力利多，而在基本面也有AI帶動台廠2025上半年營收獲利可期題材。

柯鴻旼指出，近期成交量能明顯擴大，在資金行情增溫下，台股技術面上已轉為多方架構，搭配時間即將進入第4季旺季行情，且目前消費性電子庫存皆來到健康水位，台股多頭走勢可正面期待，建議投資人可擇優布局，其中AI與半導體為主要台股多頭驅動趨勢，另外邊緣AI等換機題材亦可留意。

展望後市，群益中小型股基金經理人蔡孟軒表示，整體台股受惠景氣面回復，以及資金面充沛的雙重利多，預估第4季可維持多頭格局，帶來許多類股輪動機會，拉回擇優布局優質產業及個股。

產業方面，長線來看，在AI趨勢延續下，包括AI ODM、散熱、IC設計族群仍值留意，其他如半導體檢測設備、低軌衛星、高殖利率股亦可持續關注。

台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，歷史經驗第4季台股上漲機率高，並不看淡，拉回仍應擇優布局，相對看好中小型股。

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