快訊

賴清德軍令狀要綠委全勤 「賴友友」郭智輝立法院會請假挨轟：迴避電價議題？

賴清德頒師鐸獎 清大教授李敏穿「以核養綠」T上台：非嗆總統

重磅政策推出 大陸 A 股行情大開

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中國大陸政策助燃A股動能柴火。(資料來源：滙豐晉信，截至2024年9月24日)
中國大陸政策助燃A股動能柴火。(資料來源：滙豐晉信，截至2024年9月24日)

中國人民銀行近日推出降準、降息、降房貸利率、降二房最低首期比例等重磅政策，力拚催動經濟成長，因而大舉提振中國大陸股匯市表現。滙豐投信認為，由於中國大陸A股今年以來受投資人情緒影響，目前市場已處於估值相對低位，因此具備長期投資價值，或不失為長線投資人的逢低布局時點。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義指出，由於本次刺激政策涉及降準降息、降低存量房貸利率，新的支持資本市場貨幣政策工具，以及引導提升上市公司品質等一系列重磅利多，將有助於A股市場朝向正向發展。

蕭正義說，首先就中國大陸內需消費而言，將有利於降低消費者負債成本，改善消費意願，藉以拉抬大陸總體經濟；其二則是有利於改善上市公司長期股東權益報酬率 (ROE)，進一步提振市場風險偏好；第三，則是促使市場無風險利率的下降與上市公司品質提高，使得具備股利率優勢的上市公司股票有望受益。

最後，則是與內需相關的循環性消費行業將受惠於降息政策，而大金融行業則將可望受益於資本市場支持政策。 其中，滙豐中國A股匯聚基金截至2024年8月底的投資組合，配置內需消費及金融相關政策受惠產業比重達三成以上，亦有望同步受惠於本輪刺激政策。

消費

延伸閱讀

紐西蘭情報局點名大陸 陸國安局：翻炒中國情報威脅 性質惡劣

加拿大對陸進口電動車加徵關稅 陸商務部採反歧視調查

Fed在股市歷史高點時降息 股、債後市會怎麼走？

強冷空氣今起影響大陸多地 部分高海拔地區有望降雪

相關新聞

聯準會降息加上中國大陸祭出刺激措施 多元布局收納全球投資契機

隨近期美國經濟數據持穩，衰退擔憂逐漸消退，加上聯準會在9月降息兩碼，正式宣告降息周期開始，加上中國大陸意外推出大規模刺激...

主動式基金來搶市 國泰台灣高股息基金有科技股助攻

不讓高股息 ETF 專美於前，國泰永續高股息（00878）系出同門的國泰台灣高股息基金，憑藉著卓越的投資策略，以及獨具特...

大數據 美國、印度、巴西股市歷年10月表現佳

時序即將進入10月，根據群益投信統計資料顯示，近十年每年10月全球主要股市平均表現，美股道瓊指數以2.3%表現最佳，巴西...

景順投信：四大理由投資印度

近年來，印度在國際舞台上的戲份越來越多，在一系列改革措施下，股市表現亮眼、外資積極搶進。為什麼選擇現在投資印度？景順投信...

跨國多重資產 人氣旺

跨國多重資產策略這幾年明顯相對受到市場青睞。根據投信投顧公會統計，8月境內主動式基金中，跨國投資多重資產基金單月淨申購達...

科技型基金商品 可找買點

統計近十年台股各季表現，第3季修正機率大，平均變動為-1.84%，第4季上漲機率最高，且平均變動幅度達4.86%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。