科技型基金商品 可找買點

統計近十年台股各季表現，第3季修正機率大，平均變動為-1.84%，第4季上漲機率最高，且平均變動幅度達4.86%。

投信提醒，下半年台股行情先蹲後跳，受惠美國啟動預防性降息，美台企業獲利穩健，AI資本投資持續成長，創新科技需求暢旺，可留意相關科技基金投資買點。

第一金投信觀察，美國聯準會在1980年至2019年啟動預防性降息，半年至一年後，美股及台股皆見上揚表現，預防性降息對股市帶來資金挹注正面效應，標普500指數在首次降息後半年平均漲幅達12%，台股在首次降息後一年平均漲幅更逼近40%。

台股第4季受惠旺季行情效應，加上此波美國預防性降息資金行情加乘效應，產業面也迎接AI擴大應用及變現階段，台股在第3季經歷波段修正，可望迎蓄積能量再成長。

儘管AI科技股價在下半年相對震盪，包括：費半指數、那斯達克指數等，股價自高檔區向下修正，第一金投信分析，上半年在消費電子需求較為疲弱的情形，將隨AI PC、AI手機等AI應用端下半年持續提升，整體晶圓代工廠產能利用率將回升至八成以上；各行各業AI資本投資需求擴大，像是AI 伺服器營收挹注成長、AI封裝產能CoWoS大幅擴建、散熱產值也了呈現大幅成長。

野村臺灣創新科技50ETF（00935）經理人林怡君指出，每年第4季至隔年第1季往往是台股旺季，許多公司將力拼年底歐美假期購物旺季，投資人不妨分批逢低布局具AI成長性的投資題材，其中，走在浪尖上的創新科技相關標的更值得留意，全球對AI等創新科技的需求已呈現爆發式需求成長，不少公司已經開始兌現來自AI等創新科技的營收與獲利，且從科技發展或國際情勢的大局來看，AI等創新科技更已成為美中角力引領的科技較勁新戰場。