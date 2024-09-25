跨國多重資產 人氣旺

跨國多重資產策略這幾年明顯相對受到市場青睞。根據投信投顧公會統計，8月境內主動式基金中，跨國投資多重資產基金單月淨申購達439.8億元，成吸金王；台股基金也以淨申購76.7億元位居第二。

安聯投信表示，近幾年全球景氣復甦態勢不變，但隨成長幅度放緩、伴隨貿易戰反覆的干擾，以及美國利率政策方向轉向，波動增加，可兼顧收益成長機會的多重資產策略，逐漸成為市場倚重的策略商品。

主動式境內基金8月份淨申購逾10億元類型 圖／經濟日報提供

展望後市，隨聯準會轉為寬鬆政策，政策不確定性消弭，市場信心回溫。

根據歷史經驗，預防性降息後，股市行情表現可期；策略上，建議可採主動多重資產、聚焦結構式成長策略布局第4季，主動參與收益機會，同時爭取債券的加分題。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，美國通膨自過去兩年峰值降溫，聯準會政策轉向，寬鬆政策有望提供勞動市場及經濟表現支持，股債資產均有表現機會。

考量市場仍需時間來消化政策調整、美國大選及地緣政治事件等不確定性的因素，以多元資產配置布局，有望降低潛在層面的波動影響。

莊凱倫指出，對未來幾年美國經濟彈性、企業獲利成長、人工智慧創新和採用所帶來的成長潛力仍持樂觀態度。

考量政經不確定性或增添擾動，軟著陸情境有利於股債資產，多元配置成長股、非投資等級債與可轉債的組合，持續參與後續牛市，提供了下檔保護，同時聚焦驅動結構成長動能如AI概念。

AI仍為成長亮點，且下一階段爆發的基礎正在奠定，需求帶動，前方還有好光景，建議可從不同步調的產業周期找機會。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠建議，訴求穩健投資則不妨透過多重資產策略因應，現階段在資產選擇上，獲利能見度與成長性較佳的科技股與工業股，以及景氣循環關聯性較低的醫療保健股，可多加留意。

債市方面，投資等級債因資產品質佳，有利抵禦市場波動加上殖利率仍具吸引力，可納入投資組合平衡整體波動。