第4季基金投資趨勢／股債混搭 掌握資產輪動契機

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
群益投信第4季精選基金 圖／經濟日報提供
群益投信第4季精選基金 圖／經濟日報提供

群益投信指出，全球經濟持穩，仍有利風險資產，但仍須留意漲高回檔和地緣政治變化。在第4季，建議投資人採取股債混搭策略。純股票資產可占四成，聚焦美股新創及印度中小型基金；收益型多重資產基金占四成，以強化多元收益來源；長天期美債ETF占兩成，以兼顧資產品質、穩健收益及潛在資本利得。

美國經濟具韌性、通貨膨脹降溫、美國聯準會（Fed）如市場預期降息、人工智慧（AI）題材發酵，推升美股主要指數再創歷史新高，群益投信建議美股基金比重占兩成。在群益美國新創亮點基金，今年8月底的產業配置以科技股占52.5%最多，再來是醫藥股的8.6%、金融股的7.9%；前三大持股為輝達、微軟、蘋果。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，貨幣政策由緊轉鬆，通膨壓力也趨緩，預期金髮女孩經濟將延續。但美國總統大選前，政局雜音將加劇市場波動。選後不確定因素消退後，股市行情回歸機會高。產業方面，可留意AI相關、醫療、工業、金融等類股。

群益印度中小基金是國內唯一的印度中小基金，今年來大漲近四成，為所有印度股票基金之冠。產品獨特加上績效優，這檔基金到8月底的規模已成長到156億元；前三大布局產業依次為資本設備股的22.2%、耐久財消費股的15.3%、金融股的10.4%。

印度股市今年來迭創歷史新高。群益印度中小基金經理人林光佑分析，印度經濟增長強勁，有助支持股市長期多頭。而且，印度政治相對穩定，隨大選落幕、莫迪3.0執政展開，政策延續性高。

在印度製造的重點政策方向推動下，經濟轉型與升級的潛力龐大，且全球供應鏈移轉趨勢也促使國際大廠競相布局印度。

儘管基本面無須過於擔憂，但群益投信提醒，全球仍面臨諸多不確定性挑戰，包括中東地緣政治動盪、各國關注的美國大選等，因此波動風險仍須提防。建議訴求穩健投資的投資人，透過多重資產策略來因應，布局股債多元靈活配置的多重資產基金、組合平衡基金，以掌握各資產輪番表現的契機。

在多元資產方面，群益潛力收益多重資產基金可占兩成。這檔基金目前的股票部位占52.4%最多，其次是投資等級債的13.5%、新興市場債的10.3%、非投資等級債的6%；市場別則以美股（含ADR）的88.4%最多，其次是台股的4.1%。如果選擇新台幣月配息級別，今年來的年化配息率約7%。

至於群益全民成長樂退組合基金，也可占20%。這是積極型的目標風險組合基金，透過投資團隊的專業化判斷及量化指標的輔助，在承擔合理風險水準的前提下，建立具效率的資產配置。到8月底，基金的73.7%為股票型基金、13.7%在債券基金。

在債券方面，群益投信指出， Fed正式啟動降息循環。參考過往降息後債券資產表現，長天期投資等級債績效亮眼，加上現階段殖利率仍處相對高點，存債提供明顯吸引力，投資人不妨透過相關債券ETF來參與。

群益ESG投等債20+（00937B）去年12月上市，不到一年，已成為規模最大與受益人數最多的投資等級債券ETF，規模突破2,000億元，受益人數超過32萬人。這檔ETF的成分債券鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行的長天期BBB級公司債。

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