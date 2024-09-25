錢進債市 掌握三大關鍵

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美國聯準會結束2022年3月以來的升息循環，債券市場受惠最深，主因為長天期債券對利率變動敏感度較高，資本利得可期。資產管理業者表示，投資人布局債市應該把握三大關鍵：長天期、投資級、高票息，才有機會同時掌握到資本利得與利息收入，為資產撐起保護傘。

據CMoney統計至9月23日，在台掛牌的債券ETF總市值規模約2.9兆元台幣，今年來成長幅度約70%；受益人數方面，集保統計至9月20日，債券ETF受益人數192萬人，較年初成長57%。

大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭修誠表示，債券價格會受利率與存續期間影響，舉例來說，當市場利率下降1%，平均存續期12年債券，價格有約12%上漲空間。在聯準會啟動降息循環的現在起，布局長天期債券，資本利得可期。此外，投資級債券產生的利息與違約風險具有一定吸引力，可持續布局。

統一美債20年ETF基金經理人許雅惠表示，歷史經驗，聯準會降息期間，長天期債券比短天期債券更能反應利率調降，而繳出優異報酬。

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