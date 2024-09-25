投等債誘人 資金提前卡位

美國降息開啟債券市場的多頭列車，資金今年來提前卡位債市，其中投資級債更成為焦點，由於投資級債擁有較長的存續期間，且整體債券評等較佳，在降息環境中更加凸顯其吸引力，國際資金已提前卡位。

PGIM保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈表示，今年來投資級債一直受到法人資金青睞，主要受惠於金融海嘯以來難得一見的高殖利率以及跌破票面價的吸引，讓國際資金提前進場卡位，統計至9月19日當周，全球投資級債已經連續47周獲得資金買盤，而根據歷史經驗，降息後隨著美債殖利率下滑，美國投等債多數期間均仍能保持上漲趨勢，預期資金持續回補投資級債的趨勢不變。

黃相慈分析，從2001年以來三次聯準會降息後的債市表現來看，美國投資級債幾乎都以上漲回應，不論是降息後六個月、一年，甚至二年，平均能繳出4.3%至15.8%的報酬率，且時間愈長報酬率愈高。

由於投資等級債券企業獲利佳，同步帶動債券的EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）上升，黃相慈指出，最新美國投資級債的整體EBITDA獲利率來到30.5%，已超過前高的30.4%，觀察AAA至A評級企業獲利自2023年6月以來呈現明顯上升趨勢，BBB評級企業則是獲利每季都有所回升。

黃相慈認為，這波聯準會開啟降息循環，預計年底前將再降息2碼，可以預防性降息解讀，看好美國經濟有望溫和成長，包括聯準會認為2024年至2027年，美國實質GDP將以年均2%的速度成長，勞動市場未急遽惡化，對於基本面佳之美國投資級債能帶來正面挹注。

瀚亞投資-優質公司債基金研究團隊表示，受惠於穩定息收，美國投資等級公司債長期趨勢向上走揚，因此只要碰到低於歷史高點，都是介入好機會；自2000年以來，投資等級債券只有經歷過百元報價低於95美元的時期，投資人只要低於這價格進場，持有滿一年的平均報酬將會相當可觀。