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美股道瓊指數連四天創歷史新高 法人這樣看後市

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
展望後市，聯博集團認為，美股投資題材豐富，其中科技類股中的人工智慧（AI）仍是必須關注的投資主題。路透
展望後市，聯博集團認為，美股投資題材豐富，其中科技類股中的人工智慧（AI）仍是必須關注的投資主題。路透

美股四大指數9月24日全收紅。其中，道瓊指數收在42,208點，連四天收紅，也連四天創歷史新高。S&P 500指數則是連二天創歷史新高。不過，以科技股為主的那斯達克及費城半導體指數，則離歷史高點仍有一小段距離。

展望後市，聯博集團認為，美股投資題材豐富，其中科技類股中的人工智慧（AI）仍是必須關注的投資主題。目前企業對於AI相關投資仍具備信心，但科技巨頭評價走勢分歧，建議留意投入可望轉化投資為獲利、即高投入資本報酬率的企業。

聯博認為，醫療類股相對科技類股更具有評價優勢，又兼具醫療創新與剛性需求，在投資組合中加入醫療類股配置，可望平衡報酬與風險，包含像是手術機器人、體重控制、大數據醫療等，都是值得關注的主題。在消費類股中，則較看好電子商務、數位娛樂及時尚流行相關的投資機會。

聯博指出，除了美國以外，歐洲區域主要央行更早進入降息循環。目前歐洲企業獲利逐漸追趕上日本與美國等區域，而且評價面相對便宜。聯博集團股票投資團隊看好電氣設備、汽車零件、半導體等產業，因為企業獲利成長潛能強。

施羅德投信指出，在美國聯準會（Fed）明確的降息支持下，將有利美國帶動全球經濟持續成長。但接下來股市將面臨美國總統大選的不確定性，波動可能擴大，因此核心資產建議選擇全球多元資產，既能積極參與市場、又有分散布局和動態操作的利多，幫助投資人進可攻退可守。

區域上，施羅德投信認為，美股成長性佳但評價面普遍較高。歐洲及日本經濟有復甦趨勢，亞洲股價評價面仍低，可望有補漲機會。施羅德建議投資人採取全球布局，可掌握區域輪動，且潛力可望優於單一國家。

AI 美國聯準會 美股

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