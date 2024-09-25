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主動式台股基金 強彈

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股收復月線大關後，昨（24）日成功站上季線。隨著時序即將進入第4季，10月美台超級財報周又將展開，可望等待美大選後行情發酵。觀察台股前波低點反彈以來，主動式台股基金彈力佳，法人建議，可透過台股基金趁震盪時逢低布局，掌握年底旺季行情機會。

台北股市8月5日以歷史最大跌幅8.35%作收，自這波低點19,830點以來，統計至23日已有12.4%的反彈。其中，觀察台股一般型基金118檔平均報酬率為14.2%，而其中前十名報酬率則是在18%以上，分別依序為：富邦精準、日盛MIT主流、台新主流、日盛上選、街口台灣、日盛台灣永續成長股息、國泰小龍、國泰國泰、日盛首選、台中銀台灣優息。

日盛投信台股投資研究團隊指出，Fed 降息兩碼，降息循環正式啟動，降息對實體經濟的影響（含降低借貸成本、增加消費支出及提升市場信心和預期）與外資回流台股等，均有正面效應。

此外，觀察目前全球半導體製程由上至下的每個環節包括：邏輯IC、晶圓代工、NAND Flash及DRAM記憶體等多由台灣關鍵廠包辦，為美國企業大規模資本支出最佳受惠者，因此第4季台股電子旺季具強勁訂單動能。

台新投信台股投資團隊表示，目前關注變數包括：一、FED 9月啟動降息循環後，到年底之前可能的降息幅度；二、中共三中全會之後，是否進一步落實刺激經濟政策，以帶動中國大陸經濟與股市回升。三、AI晶片問題是否可在年底前順利量產上市；四、Apple第一支AI iPhone是否可以帶動換機潮。

展望台股後市，因為7~8月的急跌，融資減幅不夠大，籌碼仍需沉澱，加上市場仍觀望Apple新手機是否帶來換機潮，以及AI新晶片是否可以在第4季量產，因此預期9月底前台股仍將是震盪整理格局。

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