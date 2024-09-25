日股題材熱 後勁十足

美國降息利多帶動全球股市再開紅盤，日股也逐步收復8月跌幅。歷史經驗顯示，若降息後美國經濟維持擴張，美股後市看漲，日股也將雨露均霑，表現更甚美股。

根據東洋證券統計，過去在1989年至2019年六次美國首次降息後半年，美股道瓊工業指數漲多於跌，2001、2007年因經濟陷入衰退導致行情轉空之外，其餘四次因景氣持續擴張皆收漲，平均漲幅約12.5%，其中1998年當次波段漲達22%最突出；日經225指數漲跌與美股同步連動，平均漲幅達18.6%，1995年當次漲幅更有近35%。

日股ETF 8月以來股價及受益人數統計

投信法人表示，聯準會此次預防性降息，經濟軟著陸可期，有利維繫股市偏多格局，不過美元資產優勢削弱使資金轉向其他市場，日股因近年經濟脫胎換骨，加以評價面偏低增添投資吸引力，建議可趁行情震盪時期分批布局。

上個月日股一度因貨幣政策轉向，加上市場擔憂美國經濟陷入衰退出現暴跌，國內投資人看好後市表現逆勢布局，帶動日股ETF受益人數8月以來不減反增，其中台新日本半導體（00951）、復華日本龍頭各增5,182、1,122人最突出。

復華日本龍頭ETF經理人劉昌祚表示，美國降息驅使全球資金回流亞洲尋找投資機會，日本為亞洲最重要已開發國家，為國際資金配置首選，同時隨美日利差縮減、資金回流日本，有利推高日股資產報酬表現。

劉昌祚指出，目前市場法人多認為今後聯準會將採緩步降息步調，而日銀在今年底前貨幣政策立場將持續觀望態度，大幅緩解日圓升值疑慮，也將有利日股大盤及出口類股走勢，建議可透過聚焦出口、半導體及內需等各產業龍頭的日股ETF，掌握日股大盤及相關優質龍頭企業投資機會。

元大日本龍頭企業基金投資團隊表示，近期國際金融情勢穩定與基本面持續復甦，有望為日本股市帶來支撐。