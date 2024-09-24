境外固定收益商品 吸睛

聯準會啟動降息周期，境外固定收益型基金迎資金流入。根據境外基金觀測站統計，8月固定收益產品淨申贖金額達新台幣582.6億元、國人持有金額為1.75兆元；整體境外基金當月淨申贖金額達489.4億元，帶動國人持有金額攀新高，近4.3兆元，年增11.4%。

據統計，境外股票型基金持續失血，連九個月皆呈現淨流出，固定收益型產品則連十月呈現淨流入。法人表示，聯準會降息訊號明顯，加上多檔境外固定收益產品皆相繼上調配息率，績效也較穩健，短線上除了享高息紅利，長線還有賺資本利得機會，受到台灣投資人青睞。

展望第4季，多家投信業者皆看好信用債表現。投資專家表示，今年來非投資等級債表現亮眼，尤其在經濟走向軟著陸之際，俗稱垃圾債的不良債種表現較突出，但整體信用債仍有高幅度的上漲潛力，建議投資人可加碼布局投資等債與非投資等級債的基金，掌握行情。

根據歷史經驗，美國投資等級債在降息周期開始前，績效都是正報酬，而從首次降息到下次的升息會議前，都有顯著的漲勢。瀚亞投資-優質公司債基金研究團隊表示，目前投資等級債距離歷史高點還有7%的空間，穩定的息收與長期趨勢向上兩大優勢，對投資人而言，只要是低於歷史高點時，都是介入好時機。

瀚亞美國非投等債基金研究團隊指出，近期股債市波動，VIX指數躍升，所幸經濟應走向軟著陸，有利非投等債走勢；長期看，美國非投等債年度正報酬勝率偏高，不良債種帶動上攻後，有望由較高品質非投等債接棒走勢。