航運股衝高 Q4有潛力

台股航運類指數昨（24）日收盤191.77點，上漲6.73點、漲幅3.64%；野村投信甫掛牌上市的野村全球航運龍頭ETF（00960）昨日也上漲5.29%創掛牌新高，法人看好第4季的業績表現。

野村全球航運龍頭ETF昨日盤中最高價曾到16.1元，終場以15.93元，上漲0.8元，漲幅5.29%，該ETF在9月20日以15元掛牌上市。野村全球航運龍頭息收ETF 經理人張怡琳表示，第4季是股市及消費旺季，據統計，近五年主要股市Q4投資勝率達八成，全球航運龍頭題材可望擁更佳爆發力，加上歐美開學季、感恩節與耶誕購物旺季，有利航運股。