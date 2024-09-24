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美國、新興股債 經理人青睞

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
富達投信第4季展望
富達投信第4季展望

美國聯準會（Fed）開啟降息循環，投資人擔心美國經濟陷入衰退。基金經理人指出，美國經濟軟著陸機率仍最高，建議投資人分散布局，尤其看好美國及新興市場股債資產。股市持續看好科技，並增加醫療保健。債市則以新興市場債及非投資等級債最有投資價值。

富達國際基金經理王陶沙昨（24）日來台指出，富達領先指標顯示，目前處於略高於平均成長但增長放緩象限。富達團隊預估經濟環境前景，美國經濟軟著陸的機率仍高達55%。Fed在9月18日宣布四年來首次降息，降幅為2碼（即0.5個百分點）。市場期貨定價降息預期更大，超過Fed本身預測。由於美國公債市場早已反應預期，在Fed宣布降息時，長天期債券殖利率不跌反漲。

王陶沙指出，投資人調整投組，可觀察三大指標。首先是美國公債殖利率曲線。之前殖利率曲線長時間倒掛，現在公債殖利率曲線趨正常，短天期公債殖利率低於長天期公債，長債投資機會增加。其次是股債相關性。王陶沙表示，之前股債漲跌同步，相關性高，現在股債再現負相關，代表債券避險功能再浮現。

第三是波動程度。市場波動較大時，資金流向波動較低資產，如短天期公債或銀行存款。隨著經濟可望軟著陸，投資人願承擔更高風險，資金流向風險資產。

從資產配置看，王陶沙對股市維持中立。較看好美股及新興市場。她大幅減碼日股，因利於日股的條件逐漸消失。各類債券殖利率高於過去15年來平均值，但以新興債及非投等債最有投資價值，可望受惠利差縮減產生的資本利得。她也加碼長天期公債。

產業方面，王陶沙長期看好科技股，但股價已先行反應，目前中性看待。醫療保健股成長動能強；房地產股對利率敏感，可望受惠降息，也是加碼標的。

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