原物料相關基金，包括礦業、黃金、能源、天然資源等近一周績效紛紛走強。法人建議，可留意天然資源產業型基金的操作機會，積極型投資人也可搭配前景較明確的黃金產業型基金。

觀察原物料基金近一周績效表現，包括安聯全球礦金資源、施羅德環球能源、安本未來礦業、安聯全球油礦金趨勢、霸菱全球資源等，包括礦業、黃金、能源、天然資源等類型，紛紛達2%以上的績效，表現不俗。

中國大陸近期大規模降息並推出其他刺激措施，激勵農產品及基本金屬價格走高。街口投信分析，受此消息激勵，中國股市大幅反彈走高並帶動相關銅、鐵等基本金屬原物料走高，連帶也激勵了黃豆、小麥和玉米等農產品價格同步反彈大漲。

此外，在基本金屬方面，希臘和塞浦路斯兩國的能源部於上周六共同表示，兩國已簽署一份備忘錄，將推進建設連接歐洲大陸與東地中海的海底電纜。

原物料部分，安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼表示，長期而言，銅和其他基本金屬在新能源的應用成長可期，大陸開放經濟活動，預期需求將隨經濟活動增加而升溫。貴金屬中的黃金仍以避險買盤為主。

展望未來，富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬．蘭德表示，生產成本將隨時間推移走高，但金價也會隨之走高，考量與礦脈開發相關的固定成本較高，使金礦股即使在利潤率持平下也能賺更多錢，而對頂級探勘和開發公司而言，他們的獲利能力還有更大的上行空間，因它們當前的估值普遍較低。

原油方面，下半年來國際油價走弱主要受需求前景擔憂拖累，不過在印度與其他非OECD國家需求成長帶動下，明年全球石油需求成長可能進一步回升，且目前美國原油需求狀況良好，美國原油庫存自6月下旬以來持續下滑來到去年10月低檔水準，顯示原油實物市場趨緊，因此雖然大陸需求疲弱，但全球整體需求狀態並不差。

富蘭克林坦伯頓天然資源基金經理人費德里．弗朗指出，油價維持於一定水準且能源類股自由現金流量充沛、資產品質提升，大型能源公司目前資本支出投資計畫非常謹慎，未來將透過提高股利、買回庫藏股等股東友善政策回饋股東，具備投資吸引力，目前配置側重於上游油田服務類股，布局礦業、銅與金礦產業。