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印度基金績效 水漲船高
受到經濟數據續強、美聯準會啟動降息等利多發酵下，印度股市23日收盤再創歷史新高。統計今年來印度Sensex指數收盤創歷史新高次數高達42次，居全球主要股市之最，今年來累積上漲17.5%，在全球主要股市中表現也屬前段班，連帶投信發行的印度股票基金表現也跟著水漲船高。
觀察投信發行的印度股票基金今年以來表現，若統一以新台幣級別來看，累積報酬都在20%以上，表現亮眼。其中表現最佳的群益印度中小基金今年來績效更高達37.7%，野村印度潛力、瀚亞印度、群益大印度等基金今年來績效也都逾三成。
群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度最新公布的9月製造業與服務業PMI續處在榮枯水位50以上，經濟動能維持強勁，通膨壓力亦持續降溫，企業營運維持穩健向好，皆為股市提供堅實支撐。
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