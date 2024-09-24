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美優質龍頭股 聚光

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
法人指出，美國企業獲利將持續改善，美股有望持續領漲全球。（美聯社）
法人指出，美國企業獲利將持續改善，美股有望持續領漲全球。（美聯社）

美國聯準會（Fed）開始降息，有利股市。法人指出，美國企業獲利將持續改善，美股有望持續領漲全球。除了美國優質大型龍頭股之外，全球創新科技趨勢股也是看好標的，產業則可注意科技、消費、醫療類股等。

聯博集團股票投資團隊表示，Fed開啟降息，美國企業獲利展望轉趨樂觀，股市評價面可望受到鼓舞。目前市場共識預估，美國2024年企業盈餘成長率大於10%，2025年可望上探15%，強韌的成長性可望支撐美股續揚。

不過，經濟逐漸趨緩，對於企業仍是一大挑戰。聯博集團股票投資團隊認為，相較於中小型股，大型股將更有機會維持企業獲利，在目前的環境下可望有較佳的表現空間。尤其經歷第3季以來的盤整，美國S&P 500指數的本益比已落於合理區間，提供投資人進場布局大型成長股的良機。

施羅德投信認為，美國經濟韌性較強，且消費者信心持續強勁，經濟環境仍然良好。美股第1季及第2季的的企業獲利成長都優於預期，因此持續看好美股可望領先全球股市。

施羅德預估美國成長加速，調高美國今年經濟成長率的預期，並預估企業獲利今年將成長11%，建議投資人，逢低布局美國優質大型龍頭股和全球創新科技趨勢股，並可留意價值被低估但受惠選舉政策和內需成長的美國中小型股票。

施羅德分析，如果川普勝選，可能減稅和擴大貿易保護，有利能源、金融等類股。賀錦麗已順利獲得民主黨提名並積極爭取搖擺州支持，未來若勝選，可能提高稅率，較不利於科技股，但將有利於氣候變化、能源轉型及基礎建設股。

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