陸股政策利多 展望佳

中國人民銀行（大陸央行）昨（24）日宣布新的貨幣刺激和房地產市場支持措施，以重振大陸疲弱的經濟。上證指數昨日收盤上漲4.15%、深成指上漲4.36%及香港恒生指數上漲4.13% ；法人看好陸股相關基金及ETF接下來的走勢轉趨樂觀。

人行行長於記者會上宣布，預計將銀行存款準備金率（RRR）下調50個基點，放水約人民幣1兆元用於新增貸款。並根據市場流動性情況，存款準備率後續會再進一步下調25至50個基點。

境內大中華股票型基金今年來報酬率前五強

統一大中華中小基金經理人陳意婷表示，中國大陸8月經濟數據表現大多不如預期，使大陸股市成交量再度量縮，投資氣氛低迷。但大陸官方8月專項債發行速度明顯加快，在政策目標為保持經濟成長的背景下，財政支出有望在第4季持續加速。而年底為消費旺季，市場也預期景氣有機會觸底反彈，帶動股市投資氣氛好轉。

此外，美國聯準會進入降息循環使美中利差縮小，緩解人民幣外流壓力，對大陸股市資金面有利。以基本面來說，科技股具備業績成長利多，後市表現機會大，故大陸股市主要布局消費性電子及光通訊等產業。

瑞銀投資銀行大中華區研究部總監連沛堃（Eric Lin）表示，大陸股市目前估值在亞洲地區最低，在政策推動國際改革下，看好上市公司股東權益報酬率（ROE）如能達到15%以上，對於國際資金仍具有吸引力；不過，大陸房地產市場問題目前研判到明年仍可能未止跌，目前外資機構觀望是因為不確定大陸官方政策具體作法，但昨日由大陸三大財經主管機關出面是非常罕見情形，透露大陸官方救市的堅定態度。

富蘭克林證券投顧表示，大陸施政方針主要以促進高科技與先進製造業發展，作為提高生產力與維持成長動能的方式，並透過技術創新，提升價值鏈使中國能抵禦美國的貿易限制。但單憑製造業與出口並無法支撐廣泛的經濟復甦，仍然需要透過更強而有力的財政措施，以擺脫中國市場持續的通縮擔憂、房地產市場疲軟、低迷的消費信心、債務過高等結構性問題，方有助提振經濟與企業獲利前景。