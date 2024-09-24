美日台半導體聯手優於全球科技股 這檔基金10月1日開募

台新投信表示，美國、日本、台灣三強掌握全球半導體產業上中下游的關鍵地立，美國IC設計巧思獨步全球，每出現一次技術革命，美國都居主導地位；日本關鍵材料及設備的實力稱霸全球；台灣的先進製程晶圓製造及IC封裝測試市占率皆高居全球第一，因此，同時布局美日台三強半導體股，能發揮較佳績效表現。

根據統計，2019年5月至2024年7月期間，美日台指數策略累積報酬率達283.1%，不僅為全球股票指數報酬率74.54%的3.7倍，也大幅超越全球科技股票指數的的報酬率196.47%。全台首檔鎖定美日台三強半導體商機的「台新美日台半導體基金」預計10月1日開募，讓投資人搭順風車。

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰指出，美日台指數策略鎖定美日台半導體三強，聚焦各國關鍵技術，亦可避免單一市場風險，因此長期表現優於全球股票指數與全球科技股票指數。

蘇聖峰說，就展望分析，半導體應用周期的每個起點都是由下游殺手級科技產品所帶動，例如：90年代的個人電腦、2000年代的手機和筆電、2010年代的智慧手機和平板電腦，近幾年崛起的5G、與AI，亦即每當新的科技應用崛起時，晶片需求會出現躍升性成長，帶動的將是約10年的半導體大周期。

蘇聖峰進一步表示，分析師估計，2030年全球半導體年銷售額較2023年翻倍，主要成⾧動能來自AI人工智慧、資料中心、車用電子等應用，成長趨勢明確。有別於傳統ETF受限於指數規則，以配置大型股為主，台新美日台半導體基金擁有豐沛的研究資源與實力堅強的股票投資團隊，投資範圍不僅涵蓋大型半導體企業的大循環周期，還深入研究中小型股票，發掘小循環周期之次產業投資機會，期望創造Alpha（超額）報酬機會。