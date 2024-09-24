升級版的亞洲科技股基金 火熱募集中

號稱亞洲版的那斯達克的瀚亞亞洲科技資本家股票基金-A與SA級別本周展開募集，由永豐銀行保管。瀚亞投信表示，瞄準亞洲科技擁有完善的科技供應鏈、未來成長性，以及多家的獨角獸公司等優勢，開發出一檔可提供投資人參與亞洲科技初級市場機會的產品，並擁有BIG三大特色，讓散戶也能參與到VIP等級的投資機會。

瀚亞投資大中華區總裁暨台灣總經理王伯莉表示，瀚亞亞洲科技資本家股票基金-A與SA級別是睽違三年以來的新產品，投資策略上將結合母集團保誠人壽與瀚亞投資在亞洲各地的力量，精選出在地優質股票，並取得初級市場的案源，雙引擎聯手建立投資組合，融合在地選股與資本家策略，提供投資人增加超額報酬的機會。

瀚亞亞洲科技資本家股票基金-A與SA級擁有BIG三大特色，由科技專家操作雙成長引擎，投資組合在既有的亞洲科技股上，添加初級市場的股票，提供投資人參與亞洲科技的爆發潛力。

擬任瀚亞亞洲科技資本家股票基金-A與SA級別經理人林元平表示，在地選股策略將層層把關，確保投資組合的個股都具成長潛力；將由瀚亞投資各國當地股票團隊藉由質量化的篩選方式，提供基金研究團隊優質的個股名單，再進一步篩選，以建構成投資組合，此占比為70%至100%。

亞洲科技初級市場股票也將納進投資組合當中。林元平說，藉由瀚亞投資與保誠人壽在亞洲指標性的網絡與地位，相較於一般散戶與其他機構法人，瀚亞投資團隊更容易獲得新股上市、現金增資及配股集資等三項初級市場的案源；若能將初級市場股票加入到投資組合當中，可望增加更多的超額報酬機會。

瀚亞美國高科技基金績效亮眼，而瀚亞亞洲科技資本家股票基金-A與SA級別也是由同一團隊與同一經理人操作， 可望再創佳績。該檔基金保管銀行為永豐銀行，對於想參與亞洲科技成長力與爆發潛力的投資人，可進一步洽詢銷售機構。