第4季基金投資趨勢／人工智慧成長股 重押75%資金

日盛投信指出，美國聯準會（Fed）如預期降息，有利全球風險資產。建議投資人，在第4季投資組合中，以人工智慧（AI）為主的成長股票部位可占75%，聚焦全球半導體股、台股及越南基金；台灣多重資產基金占25%，以因應不確定的金融環境。

第4季投資市場回歸基本面檢視，美國總統大選也是關注焦點。日盛投信認為，整體而言，第4季投資布局應關注優質基本面、降低美元匯損，在多頭震盪之際分批布局，並且持有台灣多重收益型資產，因為不受美元匯損影響且長期收益穩健。

AI晶片供不應求，加上第4季消費電子旺季將至，日盛投信表示，預計半導體先進製程、軟體及網通股在股市多頭回彈期間可望優先受惠。投資組合中，全球關鍵半導體基金可占20%，台股基金占35%，越南基金則占20%。

日盛全球關鍵半導體基金在今年7月初成立，為全台首檔主動型全球半導體基金，優選半導體明星大廠。目前基金有48.2%在美股，再來是日股及台股；就個股來看，輝達占4.3%最高，其次是台積電ADR的3.9%。

在台股方面，隨著企業獲利上修，預估2024~2025年將連續二年挑戰雙位數成長，基本面將成為台股走高的關鍵，尤其AI與半導體族群最具實質訂單亮點，建議第4季可將主動式台股基金列入資產配置。

日盛台灣永續成長股息基金可占20%，這檔基金聚焦「符合永續成長股息概念」企業，同時兼顧超額報酬機會及公司治理的永續發展目標，榮獲晨星永續投資評級五顆地球肯定，為ESG投資最高評級的台股基金。基金的半導體股占34.9%最多，其次是其他電子股的23.4%；前三大持股為台積電（2330）、貿聯-KY、藥華藥。基金不配息。

日盛精選五虎基金則可占15%，這檔基金成立逾20年，涵蓋電子、金融、傳產三大產業，視產業趨勢靈活布局，目前產業分布以半導體股占15.8%最多，其次是生技醫療股的14.4%、電子零組件股的13.9%、金融保險股的12.8%；前五大持股是台積電、聚陽、台光電、藥華藥、奇鋐。

雖然經濟與企業獲利基本面佳，將支撐台股多方穩盤信心，但日盛投信認為，Fed降息幅度與總統大選選情變化、主要經濟體貿易保護措施等不確定因素仍將帶來市場波動。因此，投資搭配金融類股的股息題材及傳統產業產業復甦契機，將是掌握大盤輪漲、震盪向上的最佳策略。

至於日盛越南機會基金，成立於2022年1月，聚焦越南經濟長期成長潛力所帶動的投資機會，掌握大、中、小型股輪漲機會。目前基金的金融股占34.6%最多，其次是工業股占11.2%、地產股占10.9%。

越南今年國內生產毛額（GDP）成長目標獲政府調高至7%，最大推手為強勁的出口動能。因此，工業相關供應鏈如AI科技、港口運輸、工業園區地產開發，甚至是金融業中的工業開發銀行，都是具潛力的受惠族群。

日盛台灣多重資產基金主要布局台灣可轉換公司債、台灣特別股及台股高股息題材，可望受惠於降息題材。