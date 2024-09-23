統一FANG+成分股洗牌

統一投信昨（23）日宣布，統一FANG+ ETF（00757）進行換股，根據指數公司ICE Data Indices報告，尖牙指數（FANG+ Index）9月季調整，成分股新增資安龍頭大廠CrowdStrike、全球資訊服務管理商龍頭ServiceNow，新增持股瞄準網路安全板塊、AI整合方案，以更多角度覆蓋AI商機；並剔除特斯拉、雪花。

統一FANG+經理人林良一指出，隨數位化進程加速，企業和個人面臨網路威脅愈加嚴峻，全球對於網路安全解決方案需求不斷上升。CrowdStrike為美國資安大廠，端點偵測及應變機制（EDR）市場龍頭。歷經7月當機事件，營收及獲利仍靚。CrowdStrike 9月中旬宣布擴大與輝達、亞馬遜創業加速器合作，營運長線看俏。