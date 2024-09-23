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生醫族群基金 長線釣大魚

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
生技醫療基金績效
生技醫療基金績效

隨降息周期到來，有助修復先前備受壓抑且仍具評價優勢的生技股估值，投信法人表示，今年3月以來，醫療股表現相對大盤弱勢，但近期差距逐漸縮小，尤其製藥、設備、醫療IT等股價表現出現轉強，帶動整體生技醫療基金績效提升，可分批或定期定額買進。

富蘭克林證券投顧表示，在題材上，生技產業保持著強勁創新能力，大型生技製藥公司預計將在IRA法案壓力下持續加速併購進程以補足產品線；此外減肥藥、腫瘤、神經學、阿茲海默症、Car-T細胞療法等領域持續有新進展，可望提振生技領域發展。雖然生技股短線波動較大，但長線趨勢仍保持向上，建議可分批或定期定額長線布局以掌握長期醫學創新題材。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，就基本面分析，醫療股第2季財報穩健，盈餘優於預期比重最高，而第1季原本就被視為醫療股財報苦日子的尾聲，接下來每季盈餘年增率皆為正成長；現階段短期股市下行風險大於上檔期待，醫療有機會受惠。

黃俊晏分析，考量醫療股財報表現仍正面，價格與基本面明顯偏離，預期後市具補漲空間。雖然GLP-1藥價在美國選舉攻防中被提及，但產業趨勢明確，預期減重題材持續發光，相關療效臨床實驗結果陸續公布將使正面效應擴散，若資金輪動轉往表現落後的低波動股票，則有利醫療產業表現。

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